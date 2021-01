Die Pandemie hat sicherlich auch einige positive Veränderungen gebracht. So sind Umweltschutz, Energieverbrauch und auch die Rücksicht für Mitmenschen eine größere Bedeutung bekommen. Das Verbraucherverhalten hat sich geändert und immer mehr Hersteller passen ihre Produkte und Dienstleistungen den neuen Normal an. So auch Samsung die bei der Produktentwicklung (Materialien, Stromverbrauch, Reparierbarkeit) und im Produktmanagement (Verpackung) sichtbar nachhaltiger agieren.

Nicht nur in Europa – wo die Energiekosten bis zu 10x so hoch sind wie in Nordamerika oder Asien – sondern in den meisten Industrienationen verlangen Verbraucher nachhaltigere und barrierefrei Digitallösungen. „Das vergangene Jahr hat uns gezeigt, wie wichtig Technologie ist, wenn es darum geht, den Alltag aufrecht zu erhalten und in Kontakt zu bleiben“, sagt JH Han, President of Visual Displays Samsung Electronics. „Unser Engagement für eine inklusive Zukunft geht Hand in Hand mit unserem Bestreben nach Innovation. Unsere Bemühungen reichen von der Verkleinerung unseres ökologischen Fußabdrucks über die Bereitstellung verschiedener Funktionen für ein hohes Maß an Zugänglichkeit bis hin zu einem eindrucksvollen Seherlebnis, das zum jeweiligen Lebensstil eines Nutzers passt.“

Green Signage bei Samsung

In den nächsten Jahren begibt sich Samsung auf die Reise in eine „grüne Richtung“, für die das TV-Segment mithilfe der folgenden Initiativen ressourcenschonend ausgerichtet wird:

Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks und Optimierung der Energieeffizienz : Samsung ist darum bemüht, den bei der TV-Herstellung entstehenden ökologischen Fußabdruck systematisch zu verkleinern. Außerdem sollen der Stromverbrauch der Produkte sinken und mehr recycelte Materialen zum Einsatz kommen.

und : Samsung ist darum bemüht, den bei der TV-Herstellung entstehenden ökologischen Fußabdruck systematisch zu verkleinern. Außerdem sollen der Stromverbrauch der Produkte sinken und mehr recycelte Materialen zum Einsatz kommen. Nachhaltige Verpackungen : Als Reaktion auf das positive Nutzer-Feedback erweitert Samsung sein beliebtes “Öko-Verpackungsdesign” auf alle kommenden 2021 Lifestyle TVs und den Großteil der Neo QLED-Reihe. Neben der gezielten Minimierung von Aufschriften und Abbildungen verzichtet Samsung zudem auf die Verwendung von ölbasierter Tinte im Farbdruck, was zu einer weiteren Abfallreduzierung beitragen kann.

: Als Reaktion auf das positive Nutzer-Feedback erweitert Samsung sein beliebtes “Öko-Verpackungsdesign” auf alle kommenden 2021 Lifestyle TVs und den Großteil der Neo QLED-Reihe. Neben der gezielten Minimierung von Aufschriften und Abbildungen verzichtet Samsung zudem auf die Verwendung von ölbasierter Tinte im Farbdruck, was zu einer weiteren Abfallreduzierung beitragen kann. Solarbetriebene Fernbedienung: Im Jahr 2021 werden alle TVs von Samsung mit einer solarbetriebenen Fernbedienung ausgeliefert, die sich durch Sonneneinstrahlung, künstliches Licht oder eine USB-Quelle aufladen lässt. Diese Umstellung von Samsung soll dazu beitragen, mehr als 99 Millionen AAA-Batterien über sieben Jahre zu sparen. Für die Herstellung der Fernbedienung hat Samsung ein Herstellungsverfahren entwickelt, bei dem Kunststoffe aus wiederverwertbaren Flaschen recycelt werden. Der Recycling-Anteil liegt bei rund 24 Prozent.

Auch sollen Samsung-Displays zukünftig einfacher reparierbar sein und somit länger nutzbar sein. Zum End of Life werden die Screens auch einfacher recycelbar sein. Japanische Hersteller wie Sharp NEC – deren Produktportfolio ausschließlich professionelle Displays, LED und Projektoren umfasst – beschäftigen sich schon seit einigen Jahren in Rahmen von Green Signage Initiativen mit nachhaltiger Produktentwicklung.

Die Barrierefreiheit-Initiative von Samsung ist eine Branchenpremiere und bemerkenswert. Das eine oder andere Feature wird sicherlich auch in zukünftige Digital Signage Displays integriert. Barrierefreiheit an öffentlichen Touchpoints ist auch in der Privatwirtschaft immer mehr gefragt, bei Projekten der öffentlichen Hand ist Barrierefreiheit schon seit Jahren im Pflichtenheft fest verankert.