In Banja Luka und Sarajevo strahlen seit kurzem 10 schicke digitale Totems des slowenischen Infinitus. Die Outdoor Digital Signage-Stelen erweitern das DooH-Netz von LED Media in Bosnien und Herzegowina, der laut Projektbericht sein Angebot um eine neue Werbedimension erweitern wollte. Wichtig war dem Netzbetreiber die automatische Selbstdiagnose der smarten Stelen vom Typ imotion FLOW. Die Lösung ist mit der Software ControlMotion ausgestattet, die eine Systemüberwachung aus der Ferne erlaubt.

Die Stelen sind doppelseitig mit leuchstarken 75″ 4K-LCD Displays bestückt, die auch tagsüber kräftige Bilder darstellen können. Zudem individualisierte Infinitus die Stelen mit einem gravierten, beleuchteten Logo von LED Media. Zwei der Totems wurden zusätzlich angepasst: In eines wurde ein AED-Fach für medizinische Ausrüstung in Notfällen integriert. Die zweite Sonderanfertigung besitzt einen zusätzlichen 18,5″ Touchscreen für verschiedene Multimedia-Funktionen, um so auch als Smart City-Totem eingesetzt werden zu können.