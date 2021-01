Diese Woche stand für uns der nächste Flug nach Barcelona auf dem Programm. Für das AVID 2021 Road to Barcelona Event sollte invidis aus der katalanischen Hauptstadt live berichten. Doch die immer kurzfristigeren Änderungen der Quarantäneregeln machen eine Langfrist-Planung unmöglich. Letzte Woche Freitag Flug gebucht, Interviewtermine organisiert und Kamera-Team instruiert. Ein paar Stunden später veröffentlicht die Bundesregierung und das RKI neue Corona-Maßnahmen. Die neuen Bestimmungen machten die Planung damit obsolet.

Ein sicherer Ausblick was, wie Anfang Juni 2021 in Barcelona stattfindet und wie das Infektionsgeschehen sich dann darstellen wir, ist zum jetzigen Zeitpunkt wie die Erfahrungen der letzten Tage zeigen schlicht unmöglich.

„Die Herausforderung ist und bleibt, das keiner weiß was im Juni passieren wird. Es gibt keinen Grund jetzt eine Entscheidung zu treffen. Wir setzen alles daran, dass die Messe wie geplant im Juni stattfinden kann.“ so ISE Chef Mike Blackman im Gespräch mit invidis.

Heute gab Panasonic USA bekannt, das sie nicht an der ISE-Schwestermesse Infocomm in Orlando teilnehmen werden. Diese Entscheidung hat aber keinen Einfluss auf die ISE-Pläne der Japaner. Die europäische Panasonic-Organisation bestätigte der ISE das diese Entscheidung regionale Gründe hat und Panasonic fest zur Teilnahme an der ISE steht. Die Branche und auch Panasonic brauchen die ISE im Juni als Plattform für Produkteinführungen und Networking

Um eine Übersicht zum Status Qua zu bekommen, hat invidis einige Fakten zusammengetragen:

Die ISE findet vom 1. bis 4. Juni 2021 erstmals in Barcelona statt

Aktueller Stand: 75% der Aussteller vom letzten Jahr sind mit eigenem Stand in Barcelona vertreten. Auch die meisten großen Aussteller – alle üblichen Verdächtigen mit der Ausnahme von LG Electronics – haben gebucht und bezahlt.

Die ISE 2021 ist damit Stand heute die weltweit größte ProAV- und Digital Signage Show

Ein reichhaltiges Rahmenprogramm mit Konferenzen wird auf dem Messegelände stattfinden.

Auch die halbtägige DSS ISE ist wieder in Planung – Mittwoch 2. Juni 2021 am Vormittag.

Die Messe Barcelona und die ISE haben ein Gesundheitskonzept entwickelt, das von allen staatlichen Stellen abgesegnet wurde. Breitere Gänge, Luftreiniger und viele andere Maßnahmen

Alle Besucher und Aussteller werden persönlich registriert und müssen sich mit Ausweisen beim Betreten der Messe identifizieren.

Eine Aussage wie viele Fachbesucher nach Barcelona reisen, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu treffen. Der gegenwärtige Infektionsverlauf lässt eine realistische Prognose für den Juni noch nicht zu. Es ist aber anzunehmen, dass ein signifikanter Teil der Bevölkerung bis dahin geimpft ist und das warme Frühlingswetter die Ausbreitung des Virus bremsen wird.

Es werden sicher im Vergleich zum Vorjahr weniger Besucher zur ISE 2021 kommen, da viele Übersee-Besucher aus Asien und Nordamerika nicht den beschwerlichen Weg inkl. Quarantäne nach Europa auf sich nehmen werden.