Menschen, Waren und Daten vernetzen, das ist das Ziel der intelligenten Plattform „Sensormatic IQ“. Mit der Lösung können Händler verschiedene digitale Systeme auf einer Plattform integrieren und so in großem Stil die Daten aus unterschiedlichsten Quellen zusammenführen und verarbeiten. Entwickelt wurde die Lösung von Johnson Controls, Experte für OpenBlue-Vernetzungslösungen im Rahmen seines „Sensormatic Solutions“ Portfolios. Auf der Retail-Show NRF 2021 wurde die Plattform jetzt vorgestellt.

Während sich der Retail immer stärker digitalisiert, bieten gerade Daten den größten Mehrwert. Aus ihnen können Einzelhändler umfassende Erkenntnisse über die Abläufe im Unternehmen gewinnen und folgend gezielt Maßnahmen einleiten, um das Einkaufserlebnis zu verbessern. Was schließlich auch positiven Einfluß auf die Umsätze hat.

Auf Sensormatic IQ können laut Entwickler verschiedenste digitale Retail-Lösungen und Edge-Geräte von Drittanbietern integriert werden. Dazu zählen PoS-Lösungen wie digitale Kassensysteme, RFID oder ESL, aber auch Sensoren und Computer Vision-Technologien, die etwa für PeopleCounting und zur Steuerung von Inhalten auf Displays genutzt werden. Transport und Logistik können ebenfalls mit der offenen Plattform gesteuert werden. Via künstliche Intelligenz (AI) und Machine Learning werden die zusammengeführten Daten ausgewertet.

„Auch wenn der Einzelhandel momentan stark unter Druck steht, richtet sich bereits jetzt der Blick auf die Zeit nach dem Lockdown. In der hochvernetzten Welt von heute geht es beim Kundenerlebnis darum, wie, wo, wann und warum die Interaktion mit dem Kunden stattfindet. Mit unserer Lösung erhalten Händler aussagekräftige Einsichten in ihr Unternehmen aus verschiedensten Quellen auf einer Plattform und können so fundierte geschäftliche Entscheidungen treffen“, erläutert Thomas Hillebrand, General Manager für Mittel- und Osteuropa von Sensormatic Solutions. Die IQ-Plattform soll sich dabei für alle Retail-Bereiche eignen: vom Lebensmittel- und Modehandel bis hin zu Baumärkten und großen Einkaufszentren.