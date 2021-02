Flughafenterminals sind riesige Räume und in normalen Zeiten voll mit Leben. Um aufzufallen müssen DooH-Werbeträger nicht nur am richtigen Ort sondern auch ausreichend groß sein. Der weltgrößte Flughafenvermarktet JC Decaux setzt dabei auf LED-Poster, große LED-Flächen und LED-Quadrate rund um Pfeiler. Lieferant in Asien ist die chinesischer Aoto mit feinpixel SMD Installationen in Singapore und Hongkong.

Die Vereidigung von 2.000 Mitarbeiter am Tag der Machtübernahme hat in Washington Tradition. Im Gegensatz zu europäischen Demokratien wechselt ein neuer Präsident auch ein Großteil der leitenden Beamten in Ministerien und Institutionen aus. Normalerweise findet die Vereidigung als ein großes Spektakel in einem Saal statt. Wegen Corona musste Beiden auf Videokonferenz ausweichen, präsentiert auf Displayhalterungen von Peerless AV – natürlich Made in USA.

Das Sony CASE (Corporate Applications & Solutions Experience) in China setzt bei Mitarbeiter uind Kundenkommunikation auf Telelogos und den lokalen Digital Signage Integrator Terra Nova. In der neuen Installation wird erstmals in UHD ein 3D Wayguiding System realisiert dessen Session auf dem Mobiltelefon fortgesetzt werden kann. Zusätzlich laufen auch alle anderen Digital Signage und Türraumbeschilderung auf dem Telelogos Digital Signage CMS Media4Display.

Die Anforderungen an das Büro und Meetingräume verändert sich seit dem Ausbruch der Pandemie. Auch wenn Home Office – oder Work from Home (WFH) – in Zukunft mehr genutzt wird als bisher, werden inPerson Meetings weiterhin notwendig sein. In Europa setzen dabei viele auf Luftreiniger und viel Abstand. AlFuttaim Lexus setzt in Dubai auf Openair Meeting Räume am Strand. Ein Ausblick der uns Europäer mitten im Lpckdown neidisch machen kann. Im Hochsommer am arabischen Golf ist ein Meeting im Open-Air Raum allerdings wenigstens erstrebenswert.

Das Münchner Digital Signage Unternehmen WeFrame setzt mit einer umfassenden Collaboration-Plattform und interaktiven Displays auf Design. Ähnlich und doch ganz anders wie Microsoft beim Surface Hub 2 sollen die großformatigen Displays nicht nur gut funktionieren sondern auch klasse aussehen. Design spielt nicht nur in Vorstandsetagen eine große Rolle.