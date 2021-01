Zum Jahreswechsel eröffnete die Frozen Yoghurt und Eiscreme Kette Yolé ihren ersten Flagship-Store in Singapur. Der asiatische Anbieter mit spanischen Wurzeln ist bereits in sechs Ländern mit 30 Filialen vertreten. Der neue 140m² große Flagship soll Besuchern ein räumliches Erlebnis jenseits der kalorienreduzierten Frozen Yoghurt Produkte liefern mit viel Digital Signage und nachhaltigen Retail Design.

In der neuen Yolé-Filiale findet der Besucher ein ganz neues Eis- und Frozen-Yogurt-Erlebnis. Yolé bietet eine umfangreiche Auswahl an Geschmacksrichtungen und Formaten, um das köstlichste Softeis und Frozen Yogurt in Bechern, Twists, Shakes, Boba-Shakes, Ibizas und jetzt, als Premiere in Singapur, Kugeln und frisch hergestellten Waffeln zu genießen.

Der Store ist ein multisensorisches Erlebnis, das den Besucher zur Interaktion und zum Genießen des Raumes einlädt. Zwei riesige LED-Bildschirme an der Eingangstür sorgen für Fernwirkung, die Lichtinstallation an der Decke, eine interaktive Lichtwand im Inneren und das zeitgemäße Design des Ladens sollen „zu einer Freude für die Sinne und einem Spielplatz für das Gehirn“ werden. Natürlich dürfen digitale Menüboards hinter der Theke nicht fehlen. Erstmals bietet Yole auch frischgebackene Eiswaffeln an, der Duft frischer Waffeln sorgt neben Digital Signage, Lichtinstallationen und Musik zum multisensorischen Erlebnis.

Die europäischen Gründer von Yole setzen zusätzlich auf nachhaltige Materialien im Ladenbau und bei den Produkten. Die Holzlieferanten für die Yolé Filialen und Kioske erfüllen die Umweltzertifikate PEFC, FSC und LEED. Für jede gebaute Yolé-Einheit werden 30 Bäume gepflanzt.

Yolé reduziert auch den Einsatz von Kunststoffen, ersetzt sie durch biologisch abbaubare und kompostierbare Holzlöffel und stellt sicher, dass sie aus Materialien hergestellt werden, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen. Die Becher sind aus Papier und recyclebarem Material hergestellt.