Im Jahr 2013 gründete Frank Bryant mit Eric Newnham und James Copley die OoH Agentur Talon, die sich in den vergangenen Jahren durch Übernahmen zu einem weltweiten Spezialisten für datengetriebenen DooH-Kampagnen entwickelt hat. Bryant betreute in dieser Zeit die Bereiche Kundenservice, Investitionen, Werbung und Geschäftsentwicklung in verschiedenen Funktionen, darunter Managing Partner, Managing Director, Group COO und zuletzt Co-CEO UK. Jetzt tritt er mit Blick auf den Ruhestand kürzer.

„Ich bin froh, dass ich mich von meinen umfangreichen operativen Verantwortlichkeiten und der täglichen Einbindung in das Geschäft zurückziehen kann. Talon war ein unglaublicher Erfolg, seit wir auf den Markt gekommen sind, und ich habe jede Minute geliebt, in der ich das Unternehmen aufgebaut und zu seiner führenden Rolle im Bereich Out of Home gebracht habe“, sagt Bryant, der sich künftig auf seine Rolle als Gründer besinnen will und nur noch zwei Tage pro Woche aktiv sein wird. Mitgründer Copley übernimmt damit die alleinige Verantwortung für das UK-Geschäft. Er berichtet direkt an den Talon Group CEO Barry Cupples.