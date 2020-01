Die unabhängige DooH-Agentur Talon verändert zu Jahresbeginn die Managementstruktur des Unternehmens. Gründer und Geschäftsführer Frank Bryant und James Copley übernehmen neue Aufgaben. Bryant wird Group Chief Operating Officer, während Copley zum CEO für das britische Geschäft ernannt wird. Beide berichten an den Group CEO der Talon Group, Barry Cupples.

Die Personalveränderungen sollen es Talon besser ermöglichen die Herausforderungen der digitalen, datengetriebenen Transformation von DooH zu meistern. Talon will für weiteres Wachstum in einem schnelllebigen OoH-Sektor gerüstet sein, und als Agentur schneller wachsen als die Markt. Talon ist durch internationale Expansion und Akquisitionen (z.B. die Übernahme von Grand Visual) stark gewachsen.

Cupples kommentierte die Führungswechsel bei Talon: “James übernimmt die Leitung eines erfahrenen und talentierten Teams in Großbritannien, während Frank mehrere Geschäftsbereiche auf Gruppenebene beaufsichtigen und sich auf die Umsetzung von Wachstumsinitiativen konzentrieren wird. Wir haben außerdem ein starkes Expertenteam um sie herum zusammengestellt und sind gut aufgestellt, um die Chancen in Schlüsselbereichen wie Technologie, Evidenzmessung und Erweiterung unseres Angebots im Bereich Digital OOH zu maximieren und unseren Kunden intelligentere Standardlösungen in der spannenden und expandierenden OOH-Medienvertikale anzubieten.

Weitere Veränderung im Führungsteam von Talon ist die Beförderung von Charlie Goldring zum Chief Commercial Officer.