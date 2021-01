Virtuelle Events satis&fy eröffnet Streaming-Studio in Düsseldorf

Im Hotel Crowne Plaza Düsseldorf-Neuss können ab sofort digitale und hybride Veranstaltungen gedreht werden. Das vollausgestattete Steaming-Studio der satis&fy AG bietet die ideale Kulisse für die unterschiedlichsten digitalen Formate – und eignet sich auch für hybride Veranstaltungen. Die Gesamtfläche des neuen Studios beträgt 1.250qm bei einer bespielbaren Szenenfläche von 150 Quadratmetern.

Die Ausleuchtung der Redner, Mikrofonierung und Inhalte der verschiedenen Displays im Studio sind dank Hightech-Ausstattung individuell steuerbar. Drei Kamerazüge sorgen für wechselnde Studio-Perspektiven. Eine 6m x 3,5m große LED-Wall dient als neutraler Hintergrund. Deren Content kann an das Veranstaltungsdesign individuell angepasst werden. Zudem können darauf Videos, Fotos oder Schrifteinblendungen abgespielt werden. Flankiert wird die LED-Wall durch verschiedene Design-Stelen, die ebenfalls auf die CI von Kunden angepasst werden können.

„Wir wollten auch ohne eigene Location oder größeres Lager in Düsseldorf für unsere Kunden da sein. Unser Team kam schnell auf die Idee, aufgrund der Pandemie leerstehende Räumlichkeiten zu nutzen. Als das Crowne Plaza Interesse signalisierte, waren wir umso motivierter, diese Chance zu nutzen und haben uns gemeinsam an die Umsetzung gemacht“, erläutert Leif-Erik Wilhelm, satis&fy Managing Director Düsseldorf.

Genug Raum für hybride Events

Das neue Streaming-Studio unterscheidet sich laut satis&fy von weiteren Angeboten am Markt vor allem auch durch die großzügigen weiteren Räumlichkeiten. So ist etwa Platz für Vorstandssitzungen, Regiebesprechungen, Maske und Day Rooms als Rückzugsort für Sprecher. Am Set sind zudem unterschiedliche Moderationstische, Theken, Counter und Sitzgelegenheiten vorhanden.

„Das Studio glänzt optisch, technisch und emotional. Die flexible Raumtopografie eignet sich hervorragend für die verschiedensten Nutzungsmöglichkeiten. Wir sind dadurch nicht nur für digitale, sondern auch für hybride Events gut aufgestellt“, so Wilhelm. Ein weiteres Studio entsteht derzeit in den Westfalenhallen, das für das digitale Eventformat der BOE International „Road to BOE“ zum Einsatz kommen wird.