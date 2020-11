Am 24. Oktober feierte eine besondere Veranstaltung im Livestreaming-Studio des AV-Eventdienstleister satis&fy in Karben Premiere: die erste digitale Landemitgliederversammlung (LMV) der hessischen Grünen-Partei. Bereits am Tag zuvor herrschte beschäftigtes Treiben auf der Dögelmühle, dem Firmensitz des Unternehmens.

Für die virtuelle LVM wurden zwei temporäre Inhouse-Studiosettings aufgebaut. Das eigentliche Lager wurde zu einer großen Senderegie umfunktioniert. Im größeren Studio tagte das Präsidium, im kleineren sprachen die Akteure vor einer Kamerakulisse. Insgesamt kamen drei Live-Kameras und ein Kamerakran mit Face-Tracking-Funktion zum Einsatz, um möglichst abwechslungsreiche Bilder zu erzeugen.

„Die Geschäftsstelle der Grünen-Partei in Wiesbaden ist vor circa sechs Monaten mit der Aufgabenstellung der Konzeptionierung einer voll-digitalisierten Landesmitgliederveranstaltung an uns herangetreten“, berichtet satis&fy Projektleiter Niklas Hommel. Daraufhin habe man ein Veranstaltungskonzept entworfen, das auf Zustimmung stieß.

Bärbel Hartmann, Geschäftsführerin der Hessischen Grünen: „Für uns war ausschlaggebend, dass wir die Veranstaltung regional in Hessen und möglichst klimaneutral umsetzen konnten. Diese Anforderungen werden hier in Karben gut erfüllt. Die Räumlichkeiten, das technische Equipment sowie das Mietmobiliar lagern vor Ort. So sind keine Transportfahrten entstanden. Der Energiebezug ist hier bereits bei 100% Ökostrom und auch das Catering wurde regional von satis&fy organisiert.“

Mehr als 700 Mitglieder der Grünen verfolgten die siebenstündige Versammlung digital. Techniker für Ton, Grafik, Bildmischung und das Live Streaming sorgten aus dem Lager heraus für einen störungsfreien Ablauf. Schon im Vorfeld mussten dafür allerlei Fragen geklärt werden. „Wir mussten uns überleben, wie die Mitglieder Fragen ans Präsidium stellen können und wie die Live-Zuschaltungen erfolgen“, erklärt Hommel. „Bei einer Präsenzveranstaltung steht das Mitglied einfach auf und wird per Handzeichen aufgefordert, zu sprechen. Diese Möglichkeit muss bei einer digitalen Lösung über das verwendete Konferenztool abgebildet werden.“

Im Fall des Grünen-Parteitags arbeitete satis&fy mit der Webplattform der ebenfalls in Karben ansässigen Firma Go.Control zusammen. So konnten die Mitglieder vor ihren heimischen Bildschirmen über einen Video-Chat mit Mitarbeitern vor Ort Einwände bringen oder Fragen zu den Tagungsordnungspunkten stellen.

Nach inhaltlicher Prüfung wurden die Fragestellenden durch die Regie nacheinander live ins Studio geschaltet. Insgesamt 30 Live-Schaltungen realisierte das Team so über den Tag hinweg. Ähnlich komplex gestaltete sich für die Karbener Technik-Crew auch die Vorbereitung der verschiedenen rechtssicheren Abstimmungen der Hauptanträge, die dem Präsidium vorgelegt wurden.

Um alle Beteiligten sicher durch die digitale LVM zu führen, wurde am Vorabend eine Generalprobe durchgeführt. „Wir haben den Referenten den korrekten und sicheren Umgang vor der Kamera gezeigt“, so der Karbener Projektleiter. Das Resultat konnte sich sehen lassen: Die digitale Veranstaltung verlief nicht nur problemlos, sondern war lebendig, menschlich und sympathisch.

Für Sigrid Erfurth, Vorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Hessen, war es ein spannender Tag: „Wir haben versucht, Technik und Politik zusammenzubringen und unsere Anträge in einem neuen Rahmen zu gestalten. Auch wenn wir allein schon aus satzungstechnischen Gründen Landesmitgliederversammlungen in aller Regel analog organisieren müssen, sind wir doch vor dem Hintergrund der besonderen Umstände sehr froh, dieses Mal eine adäquate Ausweichmöglichkeit im digitalen Raum gefunden zu haben.“

Das Event hat gezeigt, dass also auch Parteitage durchaus auf die virtuelle Bühne übertragen werden können. Mit Abstimmungen, Live-Q&As und der Einblendung von Mitgliedern kann eine Beziehung mit dem virtuellen Publikum aufgebaut und die räumliche Distanz abgebaut werden. Und solange Corona wütet, dürften virtuelle Events wie das in Karben durchaus eine sinnvolle Alternative in einer schwierigen Zeit stellen. Wie physische Events zurückkehren werden ist unklar. Aber digitaler dürften Veranstaltungen in Zukunft auf jeden Fall werden. Auch invidis setzte beim ‚DSS 2020 – The Show‘ auf hybrid – mit Erfolg.