Ob im Schaufenster, zwischen den Regalen oder an der Kasse – ausgewählte Screens bei SPAR Schweiz sprechen seit kurzem die Kunden individuell an. Möglich machts die Retail Analytics-Technologie des Start-ups Advertima. Gut 150 Filialen sind bereits mit knapp 300 Displays mit smartem Echtzeit-Targeting ausgerüstet. Hochleistungskameras im Supermarkt erkennen mit moderner 3D-Vision-Technologie den Kunden und das System individualisiert dann den Digital Signage-Content entsprechend.

Die Lösung identifiziert fast jede Körperhaltung und kann so Körpersprache und Gestik interpretieren. Auch die Kopfhaltung und Blickrichtung wird analysiert, um nachvollziehen zu können, worauf die Aufmerksamkeit der potenziellen Kunden gerichtet ist.

Basierend auf diesen Informationen sowie Alter und Geschlecht gibt die so genannte „Recommendation Engine“ von Advertima der Player-Software die Anweisung, welche Werbe- oder Informationsinhalte auf den Screens in unmittelbarer Nähe abgespielt werden sollen. So passt die Werbung individuell genau zur Zielgruppe.

Integrator der Displays in den Schweizer SPAR Filialen ist Bild + Ton, das Digital Signage CMS kommt von Grassfish. Die Vermarktung läuft über die Ad-Booking-Plattform Adtrac.