JCDecaux Estland hat mit dem estnischen Arbeitslosenversicherungsfonds „Eesti Töötukassa“ eine besondere AR-Kampagne gelauncht. An Stelen des Außenwerbers in Bushäuschen können wartende Personen neue Berufe „ausprobieren“. Eine Kamera erkennt Passanten und platziert sie in verschiedenen Job-Umgebungen, die in den örtlichen Karrierezentren vermittelt werden. Das Foto kann anschließend via QR-Code auf das eigene Smartphone heruntergeladen werden, um es etwa auf Social-Media zu teilen.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von LinkedIn.

Mehr erfahren Inhalt laden LinkedIn immer entsperren

Die Kampagne soll auf die Standorte der Arbeitsvermittlung in der Nähe hinweisen. Das ganze wirkt zwar optisch eher, als wäre es an Kinder gerichtet, aber: wenn sich die Personen plötzlich auf der DooH-Stele selbst sehen, ist Aufmerksamkeit garantiert.