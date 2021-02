Vergangenes Jahr als „World Design Capital“ ausgezeichnet, testet die französische Stadt Lille derzeit verschiedene nachhaltige Technologien im Rahmen einer Green City-Initiative. Darunter auch die von Außenwerber JCDecaux entwickelten „Filtreo“-Bushäuschen, die weltweit erstmals zum Einsatz kommen. Die Stadtmöbel der neuesten Generation sollen zum einen dem Reiseerlebnis an Bord örtlichen Nahverkehrnetzes von Ilévia (im wahrsten Sinne) „neues Leben einhauchen“ und gleichzeitig die Umwelt und Gesundheit der Stadtbewohner positiv beeinflussen.

Wie bei ähnlichen anderen grünen Wartehallen wurde auch bei den Filtreo-Häuschen ein Moosteppich auf dem Dach angelegt. Der nimmt Schadstoffe auf und absorbiert sie. Ein patentiertes Belüftungssystem bläst zudem gefilterte Luft in Richtung der Passagiere aus. Ein intelligentes Steuerungssystem passt die Lüfter und Filter entsprechend des Verschmutzungsgrades an.

Die Filtreo-Technologie stellte JCDecaux bereits vor fast zwei Jahren vor (invidis berichtete), die Installationen in Lille stellen allerdings den ersten echten Rollout. Weitere Infos zum System finden sich in diesem ausführlicheren Artikel:

„Wir freuen uns sehr, dass Ilévia beschlossen hat, der weltweit erste Echtzeit-Tester von Filtreo zu werden. JCDecaux ist Partner vieler Städte in Frankreich und auf der ganzen Welt. Vor dem Hintergrund, in diesem Jahr einen klimaneutralen Status zu erreichen, arbeiten wir kontinuierlich an Innovationen, um nicht nur die Umweltauswirkungen unserer Aktivitäten zu begrenzen, sondern auch Lösungen für nachhaltige Städte zu entwickeln“, sagt Jean-Michel Geffroy, Executive Vice President von JCDecaux, Territories and Institutions.

Das erste der Filtreo-Bushäuschen steht am Bahnhof Mairie in Lilles Vorort La Madeleine, ein Zweites soll noch in der ersten Jahreshälfte 2021 aufgestellt werden.