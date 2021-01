In einem Klimaprojekt der Duisburger Verkehrsgesellschaft DVG mit Partner Ströer werden in Duisburg rund 30 Wartehäuschen mit begrüntem Dach aufgestellt. Gestartet war das Projekt bereits im Sommer 2020, die Fertigstellung bis Ende des Jahres geplant. Einige der grünen Wartehallen stehen auch bereits, doch bis das Projekt auf die Zielgerade geht wird es wohl inzwischen Frühjahr 2021. Dabei geht der Aufbau eigentlich ganz schnell, suggeriert zumindest ein Video der DVG.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In 52 Sekunden – im Zeitraffer – entsteht eine der Wartehallen mit 10qm Naturfläche auf dem Dach. Hier wachsen zwölf unterschiedliche Arten der Pflanzengattung Sedum aus der Familie der Dickblattgewächse. Sie sind pflegeleicht, bieten Bienen und anderen Insekten Nahrung sowie Zufluchtsorte und binden Co2 sowie Feinstaub. Das soll die Emissionslast in der Stadt senken. Der natürliche Wasserspeicher soll zudem Hitzeinseln in der Stadt vermeiden.

Stadtmöbel wie grüne Wartehallen werden immer stärker Teil urbaner Systeme und unterstützen den Klimaschutz, statt nur als Werbefläche zu dienen. Ein vorbildlicher Ansatz, dem sich immer mehr Außenwerber verschreiben.