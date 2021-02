Oft wurden wir in den letzten Tagen gefragt, wie es sich denn anfühlt wieder an einem Live-Event teilzunehmen. Die Antwort ist einfach: Fast so wie vor der Pandemie mit Ausnahme der täglichen COVID-19 Tests – denn ohne negativen Test vor Ort blieb einem der Zutritt zum Veranstaltungsort verwehrt. Nicht angenehmen aber ein kleiner Preis um wieder an Messe teilnehmen zu können.

Wichtig für Live-Events in den kommenden Monaten ist das Vertrauen von Besuchern in die Sicherheit und die Gesundheitsmaßnahmen der Veranstalter. In Lindlar war dieses Sicherheitsgefühl gegeben da wirklich jeder Besucher, Aussteller, Caterer, Shuttlebus-Fahrer und die Reinigungscrew täglich bei betreten getestet wurde. Ein aufwändiges aber wohl zur Zeit auch notwendiges Procedere.

Die Lang AG hat das Testkonzept mit einem Zutrittsmanagementsystem kombiniert und bietet es auch anderen Veranstaltern an. Die Lumux Guardian getaufte Lösung kann nicht nur für Events eingesetzt werden, auch erste Großunternehmen setzten es als Zutrittskontrolle für Mitarbeiter und Externe für den Unternehmenscampus ein.

Auf dem Weg zur neuen Normalität mit voller Durchimpfung der Bevölkerung werden Lösungen wie Lumux Guardian eine wichtige Rolle spielen.