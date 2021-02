Mit dem Hybridkonzept zwischen InPerson-Event und Online-Stream trifft die Lang AG mit den AVID den Nerv der Branche. Mehr als 1.000 Registrationen kann der AV- und Digital Signage-Anbieter für sein dreitägiges Event verzeichnen, das heute Morgen um 10:00 Uhr gestartet ist und noch bis zum 5. Februar geht. Die Veranstaltung am Sitz in Lindlar, an der auch invidis mit neun Live Talkshows beteiligt ist, stellt für viele in der Branche eine willkommene kleine Alternative zur verschobenen ISE 2021 dar. Die weltgrößte Digital Signage-Messe, die sonst üblicherweise Anfang Februar veranstaltet wird, findet in diesem Jahr bekanntlich erst im Juni in Barcelona statt.

Tobias Lang, Vorstand der Lang AG, griff das Thema auch in seiner Eröffnung der AVID auf: „Es freut mich, dass wir die große Lücke der ISE zumindest ein wenig füllen können. Ich weiß, wir alle zählen die Tage bis Barcelona. Die Pandemie hat unsere Branche hat getroffen und viel Unsicherheit mit sich gebracht. Aber so plötzlich auch die Krise kam, so schnell haben viele von uns mit kreativen Ideen und Lösungen darauf reagiert. Genau diese Innovationen wollen wir hier auf den AVID, die unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen ablaufen, präsentieren. Und zwar Live, denn bei AV-Technik ist die Experience schließlich das Wichtigste – und die muss in Person erlebt werden. Außerdem können wir so auch zeigen, das Events mit einem durchdachten Konzept möglich sind.“

Die AVID sind dank einem umfangreichen Paket an Sicherheitsmaßnahmen möglich: jede Person, die das Gelände betritt, wird vor Ort auf COVID getestet und darf erst nach negativem Testergebnis das Event betreten. Das Testing umfasst auch Catering-Personal und sogar die Fahrer der Shuttlefahrzeuge von den Hotels zur Lang Akademie. Die Software hinter dem System, die den Zutritt überwacht und die Testergebnisse mittelt heißt Lumux Guardian:

Nach einer kurzen Vorstellung des Systems übernahmen Florian Rotberg und Stefan Schieker von invidis consulting in der Morning-Show. Die beiden Digital Signage-Experten betreuen das Event als Moderatoren. Es folgte ein kurzes Interview mit Mike Black, Chef von Integrated System Events, dem Veranstalter der ISE, über den aktuellen Stand der Messevorbereitungen in Barcelona.

Ein Event das Hoffnung gibt

Blackman hob nochmals hervor, dass die Messe ebenfalls ein großes Sicherheitskonzept auffahre und alle Aussteller und Besucher beruhigt auf den Auftritt im Juni blicken könnten. Sollte es Sicherheitsbedenken aufgrund der Entwicklung der Pandemie geben, würde man sofort reagieren und die Messe direkt absagen oder erneut verschieben. Nach aktuellem Status sieht es allerdings gut aus für die ISE.

Auch invidisXworld sprach vor kurzem mit Blackman über die Messevorbereitungen in diesen schwierigen Zeiten:

Darauf folgte ein Interview mit Teodora Neustädter von EXACT solutions. Das Unternehmen entwickelt und produziert Hygienelösungen für öffentliche Bereiche, etwa UVC Luftreiniger. Diese reinigen mittel UVC-Licht vorbeiströmende Luft von Bakterien und Viren. Die Systeme kommen auch überall auf dem Messegelände der AVID zum Einsatz.

Anschließend ging es auf eine kurze Tour durch die Messehallen in Lindlar. Florian Rotberg und Tobias Lang besuchten kurz einige der Aussteller wie etwa den AV-Distributor Analog Way oder den Experten für Signal Management Ophit. Interessant waren auch der Messestand von Sharp/NEC mit verschiedenen Digital Signage-Totems und Displays, der gleich neben dem Stand von Sharp platziert ist, die Collaboration- und Workplace-Lösungen als auch 8K-Displays präsentieren. Hier zeigt sich, dass der Merger der beiden Unternehmen eben noch im Gange ist. Und auch ein Nachteil für Zuschauer des Streams: hochauflösende 8K-Installationen wirken in Real beeindruckend, nicht aber vom eigenen Monitor Zuhause aus.

Nach dem Rundgang starteten für die Zuschauer des Streams die Zeitslots der Aussteller mit Beiträgen zu Produkten, die so manch Zuschauer bestimmt ebenfalls gerne live sehen würde. Zum Abend fasste Tobias Lang die Erlebnisse des ersten AVID-Messetages und die Stimmung der Besucher und Aussteller nochmal zusammen: „Unser Event gibt vielen in der Branche Hoffnung, dass bald auch wieder große Veranstaltungen möglich sind. Alle sind froh, wieder physisch netzwerken zu können und Produkte hautnah zu präsentieren oder zu erleben. Es ist ein gutes Gefühl, wieder ‚Back to Stage‘ zu sein!“.