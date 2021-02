Vor 25 Jahren gegründet zählt Captivate heute zu einem der führenden DooH-Anbietern in Kanada und den USA. Das DooH-Netzwerk umfasst fast 50.000 Displays die primär in Lobbys und Aufzügen von Bürogebäuden installiert sind. Captivate expandiert nicht erst seit Ausbruch der Pandemie auf Standorte außerhalb von Büros. Heute bieten die Kanadier Screens in vier Netzen an Office, Residential, Gold und Health.

Schon seit vielen Jahren nutzt Captivate die ebenfalls kanadische Programatic-Plattform Campsite, die 2019 von Broadsign übernommen wurde. Die heute bekanntgegebene Kooperation von Captivate und Broadsign ist der erste Schritt auf der Migration vom SSP Campsite zu Broadsign Reach. In einem ersten Schritt wurden die mehr als 1.800 kanadischen Captivate-Displays eingebunden. Diese sind nun für mehr als 30 Demand-Side-Plattformen (DSPs) die an Broadsign Reach angebunden sind weltweit verfügbar. Die Einbindung des DooH-Inventar von Captivate in den USA wird zeitnah folgen.

Über die Anbindung von Captivate an Broadsign Reach kann der Netzwerkbetreiber sein Inventar über Broadsigns Netzwerk von Omnichannel- und DooH-Spezial-DSPs an neue digitalen Medienkäufer vermarkten. Im Gegenzug dazu haben Media-Einkäufer einen größeren Pool an programmatischem DooH-Inventar über Broadsign Reach zur Auswahl.

Die Relevanz von Broadsign im DooH-Markt ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Mehr als 425.000 DooH-Displays weltweit laufen auf dem CMS der Frankokanadier

„Die Werbebranche ist unglaublich dynamisch und entwickelt sich kontinuierlich mit dem technologischen Fortschritt und dem sich ändernden Publikumsverhalten“, sagt Barb Huggett, General Manager bei Captivate Canada. „Die Zusammenarbeit mit Broadsign wird uns helfen, digitale Käufer zu erreichen, die nach neuen Wegen suchen, um Zielgruppen mit wirkungsvollen Botschaften anzusprechen und gleichzeitig die Kampagnenleistung zu verbessern. Programmatic ist seit langem eine Priorität für Captivate und diese Integration trägt dazu bei, unser Angebot für Medienkäufer, die die vielen Vorteile von DooH nutzen wollen, weiter zu diversifizieren.“

„Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Captivate zu erweitern, um ihr Inventar über unser umfangreiches Netzwerk von DSP-Partnern neuen Käufern zugänglich zu machen. Wir gehen davon aus, dass ihr einzigartiges Inventar weiterhin von großem Interesse für programmatische Mediaeinkäufer sein wird, die nach effektiven Wegen suchen, um mit ihren Zielgruppen heute und in einer Welt nach der Pandemie in Kontakt zu treten“, teilte Adam Green, SVP und GM, Broadsign Programmatic Platforms.