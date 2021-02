Das AT&T Stadium der Dallas Cowboys ist eines der Vorzeige-Projekte in Sachen Digitalisierung in Sportstadien: Tickets sind ausschließlich online erhältlich und auch Speisen, Getränke oder Parkgebühren können nur digital bezahlt werden. So modern wie sich die Sportstätte zeigt, darf natürlich auch Digital Signage der aktuellen Generation nicht fehlen. Wie unsere Kollegen von Sixteen:Nine berichten, hat LG das Stadion vergangenes Jahr (die Pressemitteilung hing etwas in der Schleife) mit mehr als 1.000 neuen Displays in Größen zwischen 55″ bis 86″ ausgestattet.

Die meisten der neuen Displays finden sich als digitale Menütafeln im Food-Bereich des At&T Stadiums. Die 55″-Displays im Bandenstil zeigen hochauflösende Bilder und Kurzvideos der angebotenen Speisen und Getränke und sollen die Umsätze bereits um rund 15% gesteigert haben. Den Content steuert ein neues IPTV-System in Echtzeit remote aus einer Sendezentrale für jeden Screen einzeln. In einigen Bereichen wurde zudem Videowalls installiert, meist bestehend aus drei im Hochformat nebeneinander platzierten 75″-Displays.

Die größte Wall besteht aus 25 einzelnen 55″-Displays. Auf Lösungen aus Panels wird augenscheinlich verzichtet, entsprechend ist an den Installationen überall deutlich der Bezel zwischen den einzelnen Screens zu sehen – Schade eigentlich, für die großen Anzeigen über der Spielfläche wurde ja auch auf LED gesetzt und entsprechende Produkte hätte LG durchaus auch im kleineren Format im Portfolio.