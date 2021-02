Zeta Display berichtet als erster europäischer Digital Signage Anbieter über die Unternehmensentwicklung im Krisenjahr 2020. Als einziges börsennotiertes Unternehmen der europäischen Top Digital Signage Anbieter sind die Zahlen der Schwede immer ein besonders wichtiger Indikator für die Branche.

Das Schlussquartal 2020 brachte nicht die erhoffte Jahresendrallye für Zeta, der Umsatz fiel um 28,1% auf SEK 102,7 Millionen (EUR 10,18 Mio ). Trotz fast ein Drittel geringerer Gesamtumsätze konnte ZetaDisplay wiederkehrende Umsätze um 3,3% erhöhen. Das Gesamtjahr 2020 schloß ZetaDisplay mit einem Umsatzrückgang von 15,4% auf SEK 366,2 Mio ab (Umgerechnet EUR 36,3 Mio). Der Umsatz von Recurring-Services konnte dagegen im Jahresverlauf um 17,4% auf SEK 115,2 Mio (EUR 11,42 Mio) gesteigert werden. Somit erreicht Zeta bereits ein Recurring-Anteil von 31,5%. Branchenweit gilt ein Recurring-Anteil von 35-40% als Benchmark.

„Die Bewältigung der durch die Pandemie verursachten Markteffekte prägte das Geschäftsjahr 2020 von ZetaDisplay. Wir handelten schnell und forcierten die Harmonisierung, Internationalisierung und Skalierbarkeit der Organisation. Die stabile Kundenbasis, die gute Finanzlage der Gruppe und die effektive Kostenkontrolle ermöglichten weitere Investitionen in strategische Prioritäten, insbesondere in das Software- und Serviceangebot.“, so CEO Per Mandorf.

„Für das Gesamtjahr verzeichnete ZetaDisplay einen Umsatz von 366,2 (433,0) Mio. SEK und ein Wachstum der SaaS-Umsätze von 13,2 %. Das EBITDA betrug 38,5 (52,2) Mio. SEK, entsprechend 10,5 (12,1) %, bereinigt um Einmaleffekte lag das EBITDA bei 55,0 (52,2) Mio. SEK. Das finanzielle Ziel des Unternehmens für 2022, ein Betriebsergebnis von 100 Mio. SEK und einen SaaS-Umsatz von 200 Mio. SEK zu erreichen, bleibt in Reichweite.“

Ausblick 2021- Fokus DACH-Markt

Für das Jahr 2021 erwartet ZetaDisplay eine allmähliche Normalisierung der Nachfrage. Die operativen Einheiten in Skandinavien und BeNeLux sehen zu Jahresbeginn bereits eine erhöhte Kundennachfrage.

Die schwedische Digital Signage Gruppe setzt weiterhin auf organisches Wachstum plus Akquisitionen. Dabei liegt der Fokus vor allem auf dem DACH-Markt.