Prowise launcht den „Prowise Touchscreen Ten“ in vier Größen: ab sofort mit 75″ oder 86″ Bilddiagonale, ab dem zweiten Quartal 2021 mit 55″ und 65″. Alle vier Displaygrößen des niederländischen Spezialisten für Hard- und Software im Bildungsbereich verfügen über eine 4K-Auflösung bei 60 Hz. Im Inneren verrichtet standardmäßig ein SoC-Modul mit 32 GB RAM seinen Dienst. Als Betriebssystem nutzen die Displays das selbst entwickelte und auf Android 9.0 basierte „Prowise Central“ OS. Optional ist aber auch ein Intel-basiertes OPS-Einschubboard erhältlich, welches mit Windows 10 Professional läuft.

Mithilfe der integrierten Move-Kamera und den sechs verteilt am Display angebrachten Mikrofonen unterrichten Lehrer aus der Distanz, als ob sie real vor der Klasse stehen würden. Die Kommunikation läuft dabei über gängige Meeting-Apps wie MS Teams, Zoom oder Skype, die der Nutzer ganz einfach über den Prowise-App-Store auf dem Display installiert. Die Kamera erfasst Bewegungen ähnlich mancher Spielkonsolen und übersetzt diese in mitgelieferte Lernspiele – so werden Bewegungen, die vor dem Bildschirm ausgeführt werden, mithilfe der Kamera direkt in das Spiel übertragen.

Das Display verfügt über 40 berührempfindliche Punkte, zudem liegen zwei Stifte für präzises Schreiben bei. Der Touchscreen leuchtet mit 350 cd/m² und ist mit einer speziellen entspiegelnden Nano-Beschichtung versehen. Die Soundausgabe erfolgt über ein integriertes Dolby 2.1 System. Ansonsten wartet das Display mit umfangreichen Screen-Mirroring-Funktionen auf und verfügt sogar über einen NFC-Leser, mit dem sich berechtigte Nutzer, beispielsweise Lehrer, drahtlos authentifizieren können. Auf Wunsch schaltet sich der Prowise Touchscreen Ten auch mithilfe zweier Bewegungssensoren automatisch ein, wenn eine Person den Raum betritt.

Sicherheit „Made in“ Niederlande

In der Standard-SoC-Konfiguration betreibt Prowise einen eigenen App-Store, der, genauso wie die Daten der Nutzer, auf lokalen Servern in den Niederlanden gehostet wird. Sämtliche Updates werden aus den Niederlanden eingespielt. So erhalten Nutzer ein abgeschirmtes, cloudbasiertes System mit ausschließlich unterrichtskonformen Inhalten und Apps nach europäischen Datenschutzstandards. Soft- und Hardware werden ebenfalls komplett in den Niederlanden entwickelt, getestet und gefertigt. Prowise hält dafür als einziger Hersteller für Education Hardware unter anderem eine ISO 27001-Zertifizierung.

Der Prowise Touchscreen Ten ist ab sofort im deutschsprachigen Direktvertrieb oder bei Wiederverkäufern erhältlich. Der Einstiegspreis liegt bei 1.500 Euro netto für das kleinste Gerät mit 55 Zoll und 2.750 Euro netto für die größte Variante mit 86 Zoll.