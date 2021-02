Drahtlosempfänger sind in Meetingräume und Klassenzimmern kaum wegzudenken. Die Zeiten in den HDMI-Kabel in das Notebook gesteckt wurden und oft noch der passende Adapter fehlten sind lange vorbei. Anbieter wie Screenbeam verwandeln Standard Digital Signage Displays in einfache Collaboration-Lösungen.

Siewert & Kau bundelt Screenbeam Drahtlosadapter mit professionellen LG Displays mit 55“/65“/86“ Diagonale. Unter den ersten 25 Käufern von einem LG Professional Display in Kombination mit einem Screenbeam-Produkt, werden 3 x LG 55UH5E mit einem ScreenBeam 960 verlost.

