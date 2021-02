Einfach und mit hohem Wiedererkennungswert – So designte Werbeagenturgruppe Leo Burnett die neue Kampagne für McDonalds in Großbritannien. Ein einzelner goldener Bogen wird auf den Motiven dargestellt, der sich einem Regenbogen ähnlich in verschiedene Wohngebäude ergießt. Darunter minimalistisch der Slogan: „We Deliver“ – Wir liefern.

Der Bogen – oder das halbe M – stellt wohl den Lieferweg dar. Eine im wahrsten Sinne kurze Erinnerung daran, dass Fast-Food-Freunde ihre Lieblings-Burger auch Zuhause genießen können, wenn sie nicht in den Laden gehen können. Noch bis zum 21. Februar zeigen Stelen von ClearChannel, JCDecaux und Co die Motive in ganz UK. Auch wir halten uns mit der Meinung zur kreativen Kampagne kurz: gelungen.