Burger King und McDonalds gelten als erbitterte Fastfood-Rivalen. Für die Dauer der Helsinki Pride sprach Burger King allerdings mit einer ungewöhnlichen DooH-Kampagne eine Liebesbekundung für die Konkurrenz aus: Das Motiv zeigt einen Kuss zwischen den Maskottchen der beiden Ketten. Entwickelt wurde die Kampagne, die sowohl in den Burger King-Filialen, als auch auf OoH-Flächen in der Stadt zu sehen war, von TBWA\Helsinki.

„Wir wollten die Liebe in allen Formen feiern und wie ginge das besser, als mit einem Kuss zwischen Burger King und McDonald’s. Der beweist nämlich, dass am Ende die Liebe immer gewinnt“, sagt Kaisa Kasila, Brand Managerin bei Restel Oy, die etwa 170 Restaurants der Marken Burger King, Taco Bell oder Rax Buffet in Finnland betreiben.