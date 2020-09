Seit der Corona-Pandemie hat sich das Kundenverhalten stark und nachhaltig verändert. Mit einem neuen Filialen-Konzept will Fastfoodkette Burger King sich ebenfalls an das ’neue Normal‘ anpassen. Der Fokus liegt dabei auf Pandemie-sicheren Abholmöglichkeiten, denn: seit Corona meiden Kunden den Restaurantbereich und bevorzugen Drive-Thru, To-Go und Co. Darum sind im neuen Konzept unter anderem dreifache Drive-Thru-Fahrspuren, mehr To-Go-Abholschalter und codierte Lebensmittel-Schließfächer, an denen Burger deponiert und abgeholt werden können geplant.



Auch im Bereich Digital wird nachgerüstet. Ein „Drive-in“-Service ermöglicht es den Kunden, unter Vordächern zu parken, die gleichzeitig als Sonnenkollektoren dienen, und Bestellungen aufzugeben, indem sie einen QR-Code aus der Burger-King-App scannen.

Die Filialen sollen insgesamt nachhaltiger werden und einen 60% kleineren Footprint erzeugen als die bisherigen. Andere neue digitale Touchpoints in und um die Filiale sowie Digital Signage für Werbung sind im „Burger King von Morgen“ großzügig verteilt.

Im kommenden Jahr sollen erste Prototypen der neuen Restaurants in Miami, Lateinamerika und in der Karibik gebaut werden. Auch in bestehende Filialen sollen nach Möglichkeit neue zusätzliche Elemente des Konzepts nach und nach integriert werden.