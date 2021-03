Außenwerbung am Puls der Zeit: Hornbach Österreich nutzt im Rahmen der neuen Kampagne „Die Hornbach Dauertiefpreise. Jetzt sogar nach dem Kauf.“ erstmals programmatisches DooH. Entwickelt wurde die Kampagne von der PREX (Programmatic Exchange) Unit der Werbeagentur Mediaplus Austria. Die Ausspielung übernimmt Goldbach Österreich. Dabei wird sowohl Geo- als auch Zeitschienen-Targeting eingesetzt, um Kunden an Bahnhöfen und aufmerksamkeitsstarken großen Screens in ganz Österreich gezielt anzusprechen und gleichzeitig budgeteffizient zu werben.

„Als Innovationsagentur sind wir immer auf der Suche nach Möglichkeiten, digitale und analoge Maßnahmen adaptiv in unsere Kampagnen zu integrieren“, sagt Bernhard Redl, Managing Partner bei Mediaplus Austria. Dank dem programmatischen Ansatz kann Hornbach auf detailliertes Reporting über die gesamte Laufzeit zugreifen. Und die Kampagne auch in Echtzeit weiter optimieren. „Mit DooH von Goldbach Austria haben wir das ideale Bindeglied zwischen neuer und alter Medienwelt gefunden, dass die Zielgruppenansprache im Außenwerbebereich sinnstiftend erweitert“, so Redl.