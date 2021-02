Lockdown Lockerung in Österreich Goldbach startet „DooH It Now“

Mit den gestrigen Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Österreich und den damit verbundenen Öffnungen der Einkaufszentren vergrößert sich der Bewegungsradius der Menschen wieder schlagartig. Der Handel lockt Kunden mit attraktiven Deals in die Geschäfte, ganz nach dem Motto „Riesen-Lockdown-Ausverkauf“. Das kommt auch Digital out of Home zu Gute. Durch die Öffnung der Schulen, dem erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Straßen und der jetzt schon bemerkbaren Übermobilität gewinnen VideoAds auf DooH wieder stark an Sichtbarkeit.

Damit Werbende den Aufschwung für ihre Kampagnen voll nutzen können, bietet Goldbach Österreich ein neues Angebot nach dem Motto „DooH It Now“. Werbekunden erhalten beim Buchen von Werbefläche in den beiden Einkaufszentren Shopping City Süd und Donauzentrum ab sofort 50% mehr Leistung. Der Netto TKP der DooH-Kampagnen liegt Goldbach zufolge im Angebot bei „unschlagbaren 1,65 Euro“. Das Angebot ist bis zum 12. März 2021 verfügbar und gilt für Kampagnen bis zum 26. Juni 2021. Mehr Infos gibt es auf der Webseite des Außenwerbers.