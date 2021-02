Erst Pharma- und Gesundheitsbereich, jetzt Reisen – Ströer verkündet derzeit eine Partnerschaft nach der anderen. Vergangene Woche übernahm der Außenwerber die Digitalvermarktung für den Wort & Bild Verlag, der unter anderem Apotheken Umschau herausgibt, nun folgt das Online-Portal HolidayCheck. Ströer ist ab Januar für die Display- und Mobilewerbung, Native Advertising und Kooperationen auf holidaycheck.de zuständig. Zusätzlich wird Ströer die Vermarktung der Special Interest Portale von Mairdumont Netletix übernehmen, einem der führenden Spezialvermarkter ebenfalls mit Fokus auf den Bereich Reise.

„Wir freuen uns, mit HolidayCheck nun eines der größten Online-Reiseportale im deutschsprachigen Raum und damit den zentralen Leuchtturm im Online-Reisemarkt vermarkten zu dürfen und unser Digital-Portfolio für unsere Kunden damit konsequent weiter auszubauen“, sagt Christopher Kaiser, CEO von Ströer Digital. „Wir sehen gerade in stürmischen Zeiten, dass der Wert verlässlicher Partnerschaften wieder deutlich zunimmt. Im Hinblick darauf sind wir in der Vermarktung, mit unserem erfahrenen Team und dem technologischen Know-how und auch durch unsere bestehenden Verlängerungsmöglichkeiten im Bereich OOH & Public Video hervorragend aufgestellt.“

invidis Kommentar

HolidayCheck ist mit bis zu 7 Mio. Unique Usern im Monat (AGOF Jan 2020) die reichweitenstärkste Reiseseite im deutschsprachigen Internet. Und mit einem Umsatz von fast einer Milliarde Euro eines der größten Online-Reisebüros in der DACH-Region. Die Zahlen stammen allerdings aus der Vor-Krisenzeit. Seit den ersten Lockdowns im Frühling 2020 liegt die Branche brach. Interessant, dass Ströer also genau diese Rubrik in seinem Portfolio stärkt. Vielleicht hofft der Außenwerber auf einen Tourismus-Boom, wenn die Beschränkungen und Lockdowns gelockert/aufgehoben werden und will sich zeitig vorbereiten. Hier heißt es wohl abwarten, wie sich die nächsten Monate entwickeln – und ob dann wieder Reisefieber ausbricht.