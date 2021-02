Expromo erweitert seine etablierte Produktreihe eXview um eine mobile All-in-One Version mit Faltmechanismus. Das „eXview Glide“ ist standardmäßig mit 110″ und einer Auflösung von 1080p (FullHD) oder 720p erhältlich und verfügt über einklappbare Module bzw. Cabinets. Der Pixel Pitch liegt optional zwischen 1,2 bis 2,5mm, die Helligkeit bei 600 Nits. Die Höhe des Displays ist elektrisch einstellbar.

Bei der Entwicklung hat Expromo darauf geachtet, dass das Glide in jeden typischen Personenaufzug passt. So kann es problemlos von Raum zu Raum oder von Etage zu Etage bewegt werden. Ansonsten verfügt das Produkt über die typischen Anschlüsse wie USB und HDMI und kann drahtlos via Airplay mit Computern oder Mobilgeräten verbunden werden. Zudem ist ein Case im Lieferumfang enthaltenen, womit sich das Gerät theoretisch auch auf Reisen mitnehmen lässt.