Der dänische Hersteller Expromo ist bekannt für Highend-LED-Videowalls für Konferenzräume, Fernseh- und Video-Studios, Einzelhandel, Sportstadien sowie für Design-Videowalls. In jüngster Zeit machte das Unternehmen zudem durch das erste solarbetriebene LED-Display sowie ebenfalls dem ersten 1,5-mm-Fine-Pixel-Pitch-LED-Modul mit einer Helligkeit von 4.000 Nit auf sich aufmerksam. Künftig bietet IAdea Deutschland die Expromo-Lösungen hierzulande an und integriert diese gleich noch in das eigene cloudbasierte Digital Signage Content Management System (CMS) „DS-Channel“.

„Um den Absatz nach der Corona-Krise wieder anzukurbeln, bedarf es unter anderem im Einzelhandel optischer Reize. Diese lassen sich in Form, Auflösung und Inhalt innovativ mit den Expromo-Lösungen zentral aus der Cloud darstellen. Ein weiterer Vorteil in Zeiten der Lockerung des Lockdowns: Es lassen sich beispielsweise auch sämtliche Informationen oder Regularien anzeigen, die aktuell beim Betreten eines Geschäftes verpflichtend sind“, erläutert Dipl.-Kfm. Björn Christiansen, geschäftsführender Gesellschafter von IAdea Deutschland.

Die Software DS-Channel ist für die ersten drei Jahre kostenfrei, wird in der IAdea-Deutschland-Cloud gehostet und lässt sich zu jeder Zeit an jedem Ort bedienen. Damit lassen sich sowohl einzelne Media-Player, Signboards der neuesten Cloud-Generation sowie eben die neu im Portfolio aufgenommenen LED-Videowalls von Expromo steuern, verwalten und überwachen als auch umfangreiche über die Cloud zentrierte Digital-Signage-Netzwerke aufbauen. Das System punktet laut IAdea durch sine intuitive Bedienbarkeit, mit der sich auch anspruchsvolle Inhalte auf digitale Werbeflächen zaubern lassen sollen. Vorgefertigte Designvorlagen unterstützen Contentkreatoren dabei.