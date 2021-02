Die Neuwagen-Fahrzeugübergabe ist in der Regel ein nüchternes Event – Cappuccino, Kennzeichen montieren, Blumenstrauß, Fußmatte als Geschenk und das war es. Immer mehr Kunden wünschen sich vom Autohändler oder Hersteller eine festlichere Übergabe, ein Event, ein Erlebnis. Gegen einen knackigen Aufpreis gibt es in der BMW-Welt bereits eine Showpaket. Doch auch Händler bemühen sich die Fahrzeug-Übergabe in einen „Sharable Moment“ zu verwandeln.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Genesis eröffnete in Suji / Seoul den ersten dritten eigenen Showroom der Marke. Ausgestellt ist die gesamte Genesis Produktpalette mit allen Modellen. Der Standort liegt direkt an der Autobahn, so dass die Kunden die Fahrzeuge auch außerhalb des überfüllten Stadtzentrums von Seoul erleben können.

Genesis Suji ist der bisher größte Showroom der Marke die bisher in Deutschland noch nicht erhältlich ist mit Platz für 40 Fahrzeuge auf einer Fläche von 5.000 qm auf vier Ebenen. Auffallend ist das architektonische Konzept der geschlossenen Fassade. Die für Autoshowrooms typischen Glasfassaden fehlen, der Kunden kann sich ganz auf die Fahrzeuge konzentrieren und taucht in eine architektonische, erlebnisorientierte Umgebung ein.

Sinnliches Interieur und dynamisches Exterieur

Genesis Suji konzentriert sich auf die Sinne und Emotionen für ein angenehmes Kundenerlebnis, wobei der markentypische Geruch und Klang mit einbezogen werden, und lenkt mit seinem gut durchdachten Interieur und Exterieur den Kundenfokus auf die Fahrzeuge selbst.

Das Äußere des Gebäudes besteht aus Cortenstahl, der sich im Laufe der Zeit auf natürliche Weise verfärbt und so den Wert von Genesis widerspiegelt, der mit der Zeit wächst.

Im Inneren der vierstöckigen Halle dominieren groben Sichtbetonwänden, die in starkem Kontrast zu den fein gearbeiteten Autos stehen und dem Showroom ein lebendiges und dynamisches Gefühl verleihen. Im ersten Stock werden in der Car Town in einer Art offenen Hochlager 16 Genesis-Fahrzeuge ausgestellt. Jede Etage verfügt über eine Lounge mit vielen Spiegeln, die es den Kunden ermöglichen, die Details des Fahrzeugs aus einer anderen Perspektive zu betrachten.

Fahrzeugübergabe-Zeremonie und Testfahrt-Erlebnis

Genesis Suji ist der erste Showroom der Marke der eine „Fahrzeugübergabe-Zeremonie“ anbietet. Neuwagenkunden nehmen mit dem Verkäufer in einer Lounge Platz, während das Fahrzeug wie auf einer Bühne präsentiert wird. Die neuen Besitzer erhalten eine individuelle Einführung in die Funktionen des Fahrzeugs und Die Fahrzeugübergabe wird damit zum persönlichen Erlebnis. Die einzigen Displays entlang es Customer Journeys befinden sich hier – um die Erklärung der Fahrzeugfunktionen auch in Corona-Zeiten mit Social Distancing zu ermöglichen.