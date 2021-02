Nach erfolgreicher, dreijähriger Testphase in Österreichs Bundeshauptstadt Wien geht der Real-Life-Marktforschungssupermarkt go2market im Mai 2021 mit seinem ersten Standort in Deutschland an den Start. Das Konzept des Marktes ist schnell erklärt: ausgewählte Konsumenten werden in einer realistischen Supermarktumgebung bei ihrem Einkauf beobachtet und nachfolgend online befragt. So will go2market die bisher bekannten Analysen für mehr Erfolg im Regal auf ein neues Level heben. Von den Daten sollen sowohl etablierte Marken als auch Start-ups profitieren.

Einkaufen können im Markt nur die maximal 3.000 registrierten Mitglieder/Kunden. Die entsprechen der durchschnittlichen Soziodemografie Deutschlands und werden im Zuge ihres Einkaufs unter allen relevanten Parametern der Marktforschung auf verschiedenen Ebenen analysiert. Im Gegenzug erhalten sie für eine Mitglieds-Gebühr ein Einkaufsguthaben von monatlich 55 Euro, das durch die Teilnahme an den Umfragen zu den gekauften Produkten erhöht werden kann.

Der neue Standort in Köln wartet mit einer Verkaufsfläche von knapp 400 Quadratmetern auf. Zum Launch dürfen sich die Kunden über zahlreiche regionale, nationale und internationale Produktinnovationen freuen. Das geplante Sortiment soll rund 400 Artikel von über 100 Herstellern enthalten, die noch nicht am Markt erhältlich sind, gerade gelauncht werden, in anderen Ländern bereits erfolgreich performen oder trotz erreichter Listung von den Verbrauchern noch nicht ausreichend wahrgenommen wurden.

Darüber hinaus punktet der von Umdasch The Store Makers eingerichtete, hoch technologische Supermarkt mit den neuesten Features wie zum Beispiel digitaler Preisauszeichnung zur Messung der Preissensibilität in jeder Phase der Produktentwicklung, einer eigenen go2market Scan & Go App in Kooperation mit Shopreme, modernsten Kameratechnologien in enger Zusammenarbeit mit Hella Aglaia und Axis, Digital Signage sowie vielen weiteren Neuheiten, auf die man gespannt sein darf.

Nur jede Zehnte Produkteinführung ist erfolgreich

Durch die Kombination aus Labor- und Feldsituation will go2market sozial erwünschte Antworten verhindern. Wer etwa angibt, für ein Bio-Produkt gerne einen höheren Preis zu bezahlen, dann aber doch zum konventionellen Produkt greift, macht deutlich, dass die Akzeptanz in diesem Fall vielleicht doch nicht ganz so hoch ist.

„Man muss bedenken, dass aktuell neun von zehn Produkteinführungen scheitern, weil das Wissen über Konsumenten und Zielgruppe oftmals nicht ausreichend sind oder Konsumenten in die Prozesse der Produktentwicklung nicht ausreichend eingebunden wurden. Das wollen wir ändern, indem sich unser Innovationsansatz gleichermaßen an Hersteller und Konsumenten richtet“, erklärt go2market Gründer Thomas Perdolt. Durch das innovative Marktforschungskonzept können viele wichtige Fragen schnell geklärt werden: Kann das neue Produkt den Markteintritt zum aktuellen Zeitpunkt schon schaffen? Ist die definierte Zielgruppe die richtige? Stimmen der Preis, das Image und die Verpackung?

Die Insights aus seinem Markt stellt go2market den Herstellern schließlich anonymisiert in maßgeschneiderten Packages ab 690,- Euro zur Verfügung.