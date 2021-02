Der Anfang ist geschafft – Anfang Dezember begannen wir mit den Dreharbeiten. Drei Monate später sind vier Sendungen im Kasten und wir sind auf dem Sprung die nächsten Folgen zu produzieren. Der Aufwand für Bewegtbild ist im Vergleich zu News immens, auch wenn wir mit nur einem Vier-Mann Team produzieren und jeder doppelt anpackt.

Überrascht sind wir als Konferenzveranstalter und Newsseiten-Betreiber über die Sehgewohnheiten des B2B-Publikums. Eine Messe oder Konferenz findet im Live-Moment statt, wer nicht dabei ist wird auch nicht mehr erreicht. Unsere täglichen News sind offensichtlich sehr langlebig – der große Unterschied zu Social Media. Fast ein Drittel der täglich gelesen News sind älter als zwei Monate. In Social Media wie Linkedin wird die Halbwertzeit von News in Stunden gerechnet. Unser Video-Format invidisXworld ist ein Longtail-Kanal. Auch wenn ein Video bei Premiere in den ersten 24h bis zu 300 Aufrufe erzielt, sind es doch die Zuschauer die Tage und Wochen später den Content anschauen. Die Reichweite vervielfacht sich über die Zeit dadurch. Wir sind gespannt wie sich die nächsten Monaten entwickeln.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt mindestens 200 Experten auf der invidisXworld Tour zu treffen und die gleiche Anzahl von Projekten uns anzuschauen. Nach vier Sendungen haben wir bereits 23 Interviews geführt und 20 Locations besichtigt. Die Treffen war äußerst interessant und wir haben viele neue Impressionen und Ansichten kennengelernt – Insights die wir nicht nur im Bewegtbild auf invidisXworld teilen, sondern die auch die tägliche Berichterstattung auf invidis.de, unser kommendes invidis Jahrbuch 2021 und auf den DSS Konferenzen in Barcelona und München einfließen.

Am meistens freut uns das der immense Aufwand, den wir betreiben so gut im Markt ankommt. Wir haben Dutzende von Mails und Anrufe erhalten, die uns in unserer Arbeit bestätigen. Vielen Dank dafür für die Unterstützung. Uns haben viele Kommentare und Fragen zu speziellen Themen, Personen und Unternehmen erreicht – auch ein Zeichen wie intensiv Bewegtbild den B2B-Zuschauer berührt. Eine Tatsache die für die Mehrheit der Digital Signage Branche sicherlich keine Überraschung ist.

Wir freuen uns auf viele weitere Sendungen, spannende Begegnungen und Eindrücke. Nicht nur in Berlin sondern auch international. Bleiben sie uns als Zuschauer treu, empfehlen sie unsere Sendungen und abonnieren sie unseren YouTube-Channel (Google Login reicht). Denn wir veröffentlichten zwischen den großen Sendungen viele kleinere Clips und Interviews in voller Länge (die so nicht in die Sendungen passten).

Und auch einen besonders großen Dank an Samsung, die uns als Sponsor ermöglichen, Digital Signage, DooH, RetailTech und Smart City Insights aus der ganzen Welt auf Video zu bannen und zu veröffentlichen. Und uns die journalistische Freiheit geben, über das zu berichten was wir für wichtig erachten. Denn Qualitätsjournalismus im Web kostet schon viel Geld, die Produktion von Bewegtbild ist nochmal um ein vielfaches teurer. Und alles was wir auf invidis veröffentlichen – ob News, Newsletter oder Video – ist kostenlos für die Leser und Zuschauer.

