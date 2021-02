Nun ist es soweit – seit heute können sich Fachbesucher zur auch in der Pandemie weltgrößten Digital Signage und ProAV-Messe anmelden. Die Veranstaltung findet Anfang Juni zum ersten Mal nach mehr als 10 Jahren Amsterdam im spanischen Barcelona statt. Eigentlich war die Premiere in Barcelona zum angestammten Zeitpunkt Anfang Februar geplant, doch wegen der Pandemie wurde die Messe in den Sommer auf Juni verschoben.

invidis wird wieder mit großem Aufgebot in Barcelona vertreten sein und täglich live berichten. Sowohl auf invidis.de als auch mit dem Video-Magazin invidisXworld. Auch die Digital Signage Konferenz DSS ISE wird wieder am Mittwoch 2. Juni stattfinden. Wie üblich auf der ISE als Halbtageskonferenz. Unsere jährliche DSS Europe findet dieses Jahr Ende September im Hilton Munich Airport statt.

Abhängig von der aktuellen Gesundheitssituation werden wir auch wieder Digital Signage Guided Tours über das Messegelände anbieten und Best Practice Installationen in der Innenstadt von Barcelona besuchen.

Die Teilnahme an der ISE 2021 ist kostenlos mit dem invidis-Code. Einfach diesen Link nutzen:

https://www.iseurope.org/register.php?actioncode=GT056MLD