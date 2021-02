Ob persönlich, virtuell oder hybrid – im Mittelpunkt der nächsten Ära an Live-Events werden digitale AV-Technologien stehen. Sei es, um diese überhaupt durchzuführen, oder um sie immersiver zu machen. Wie die Interaktion mit dem Publikum und den Fans in der Zukunft aussehen könnte, zeigt das nächste RISE Spotlight auf. Die ISE hat sich für die Roundtable- und On the Sofa-Elemente in diesem Monat mit der Fachzeitschrift TPi zusammengetan. TPi beschäftigt sich mit dem Design und der Technologie von Live-Events, Konzerten, Gigs und Festivals bis hin zu Theatershows und temporären Veranstaltungen.

TPi-Redakteur Stew Hume wird beispielsweise die Reporter Roundtable als Moderator leiten. Er bringt ein tiefes Wissen über die Live-Event-Branche mit – eine Branche, die seiner Meinung nach von Natur aus voller Problemlöser ist. Im Event wird er einige inspirierende Geschichten von Menschen hervorheben, die trotz aller Widrigkeiten die Live-Musik im Jahr 2020 am Leben erhalten haben. Ihm zur Seite stehen verschiedene Live-Event-Profis als Gäste. Gemeinsam werden sie über neue Geschäftsmodelle, innovative Wege der Publikumsansprache und die Zukunft der Branche sprechen.

Zu den weiteren Speakern des RISE Spotlight zählt unter anderem Tom Wilson, Partner bei Seedcamp, einem europäischen Risikokapitalfonds. Er wird seine Lieblings-Start-ups im Bereich Live-Events vorstellen und einen Blick auf die Technologien und Innovationen werfen. Sean Wargo, AVIXA’s Senior DirectorMarket Intelligence, wird hochkarätige Daten über die Entwicklung der Live-Event-Branche im Jahr 2020 und die mögliche Zukunft präsentieren. Auch ein Live-Interview „On the Sofa“ mit Wob Roberts gehört zum Programm, dem Vorsitzenden der Touring Production Group und Produktionsleiter für Acts wie Sam Smith und Chainsmokers.

Weitere Infos zu den Speakern und zur Anmeldung gibt es auf der Webseite der RISE Spotlights von AVIXA.