Das erst im Sommer 2020 eröffnete Clatterbridge Cancer Centre in Liverpool gilt als eines der modernsten Krebszentren in Großbritannien. Das 11-stöckige Gebäude will den 2,4 Millionen Menschen, die in und um die Region Merseyside und Cheshire leben, eine Behandlung von Weltklasse bieten. Entsprechend Wert legten die Betreiber auf ordentliche TV-Geräte in den Krankenhauszimmern und Gemeinschaftsbereichen des rund 188 Mio. Euro teuren Neubaus – schließlich müssen Patienten oft Wochen oder Monate dort verbringen.

Das Krebskrankenhaus bestückte seine 110 Privatzimmer und weitere öffentliche Bereiche mit insgesamt 141 professionellen Android SoC MediaSuite TVs von PPDS. Die finden sich sonst eigentlich in gehobenen Hotelzimmer, stellten aber auch die ideale Lösung für das Clatterbridge. Die modernen Geräte sollen Ablenkung vom Krankenhausalltag bieten. So haben die Patienten rund um die Uhr kostenlosen Zugang zu Hunderten von TV- und Radiosendern und einer großen Auswahl an Apps aus dem Google Play-Store. Die Patienten können auch Inhalte von ihren eigenen abonnierten Diensten oder persönliche Fotos ansehen, indem sie diese von ihrem eigenen Mobilgeräten direkt auf den Fernseher übertragen. Zudem spendete Philips dem Krankenhaus ein brandneues 75″ HD-Display für den Eingangsbereich.

Besonderen Mehrwert bietet das CompanionWave-System von Parity Medical, das auf den TVs installiert ist. Die Patienten können über die Oberfläche gezielte Bitten an das Krankenhauspersonal schicken, etwa wenn sie Getränke brauchen. Das spart Wege, da das Personal sofort reagieren kann, anstatt nach Betätigen eines Alarm-Knopfes ersteinmal nachfragen zu müssen, was denn los sei. Die Displays in den öffentlichen Bereichen nutzt das Krankenhaus zur Patienten- und Besucherinformation, etwa um auf aktuelle Sicherheitsmaßnahmen wie die Maskenpflicht hinzuweisen oder zur Wegbeschreibung.