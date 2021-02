Tattersalls ist ein bekannter Name in der Rennsportgemeinde und das führende Pferde-Auktionshaus in Europa. Gegründet von Richard Tattersall im Jahr 1766, verkauft Tattersalls National Hunt und Flat Horses an Bieter auf der ganzen Welt in international übertragenen Verkaufsveranstaltungen. Im letzten Jahr wurden mehr als 7.000 Pferde über die Tattersalls-Standorte verkauft. Das Auktionshaus hat seinen Sitz in Newmarket in England und besitzt einen weiteren Standort in Ratoath in der irischen Grafschaft Meath.

Während der Verkaufstage verwendet Tattersalls bereits seit 20 Jahren ein AV-System, um die Losnummern und Preise anzuzeigen. Daneben zeigt ein Video-Feed die Pferde, während sie durch den Ring geführt werden. Je nach internationalem Publikum werden auch zusätzliche Währungen angezeigt. Entsprechend des Alters war das System allerdings unflexibel, schwierig zu bedienen und die Bildqualität sehr dürftig. Als auch die Displays selbst letztlich am Ende ihrer Lebensdauer angelangt waren, entschied sich Tattersalls dazu, umfangreich zu modernisieren.

Moderne Signage mit BrightSign-Mediaplayern

Der brittische Integrator Spectra Displays installiertes ein komplettes, schlüsselfertiges System, das auf BrightSign-Playern basiert. Das neue System nimmt jetzt ein hochauflösendes Video-Feed von einer Kamera am Hauptring auf und zeigt dieses mit Text überlagert auf verschiedenen neuen LED-Displays aus Spectras Indoor-WM- und Outdoor-HV-Reihe an.

„Die BrightSign-Player vom Typ XT1144 die wir hier verwenden haben uns eine Menge Arbeit erspart“, sagt Richard Handley, Manager bei Spectra Displays. „Wir standen vor der Wahl, entweder eine maßgeschneiderte PC-Anwendung zu schreiben oder einen Player zu finden, der viele interaktive Funktionen erlaubt. Andere Player boten uns keine Möglichkeit, ein eigenes Skript zu schreiben, ohne eine HTML5-Webseite zu erstellen.“

Die neuen Digital Signage-Installationen in Newmarket und Ratoath umfassen insgesamt fünf 15qm große LED-Displays sowie eine Vielzahl kleinerer Screens. So wurden etwa neue Displays im Hauptverkaufsring und über den Eingangs- und Ausgangstüren angebracht oder auch an Pfosten im Paradenring selbst. Neben dem Live-Stream der Auktion werden die Displays auch mit Daten aus der Auktion bespielt, die allerdings händisch eingetragen werden. Auf ein komplett automatisches datenbasiertes Live-Feed wird noch verzichtet. Dank des neuen Systems kann das Tattersalls-Team allerdings die Gebote deutlich schneller und einfacher per Drag&Drop aus diversen Vorlagen aktualisieren.