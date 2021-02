Das Geschäftsmodell klassischer Retail-Banken steht seit Jahren auf dem Prüfstan. Laut einer aktuellen Befragung des Digitalverbands Bitkom nutzen inzwischen knapp drei Viertel der Bundesbürger Online-Banking. Allerdings lässt sich nur ein Teil auch online beraten (36 Prozent) oder beantragt digital einen Kredit (24 Prozent). Das zeigt, die persönliche Beratung in der Filiale ist nach wie vor ein wichtiger Pfeiler.

Der Trend geht dahin, das Filialgeschäft den modernen Möglichkeiten anzupassen und mit Online-Diensten zu verzahnen. Dazu hat die Stadtsparkasse München das Digital-Center ins Leben gerufen. Hier können Kunden die Möglichkeiten der Digitalisierung der Bankenwelt erleben und selbst ausprobieren. Zum Einsatz kommt dabei Technologie von Samsung.

Durch Zusammenführung von Online- und Offline-Services können Features und Chancen einer integrierten Omni-Channel-Strategie genutzt werden. Mobile-Lösungen etwa erhöhen zum einen Arbeitsproduktivität der Filialmitarbeiter, indem sich viele Aufgaben flexibel und ortsunabhängig über ein einziges Gerät abwickeln lassen. Auf der anderen Seite fördern sie die Customer Experience am Point of Sale. Hierbei können beispielsweise Inhalte interaktiv präsentiert werden.

Stadtsparkasse wird Mobile First-Filiale

Um all diese Vorteile nutzen zu können bestückte Samsung die Stadtsparkasse München mit entsprechenden Lösungen aus seinem großen Portfolio an Mobilgeräten. So wurde aus der klassischen Filiale eine moderne Mobile First-Bankfiliale. Zusammen mit den neuen mobilen Geräten kommt die integrierten Software-Lösung Samsung DeX zum Einsatz. Damit lassen sich über einen HDMI-Adapter, ein USB-C-Dock oder kabellos via Miracast kompatible mobile Geräte mit einem Display und dieser wiederum mit einer Maus sowie einer Tastatur verbinden. Die Lösung ermöglicht den fließenden Übergang zwischen einem leistungsstarken Handheld hin zu einem nahezu vollwertigen Arbeitsplatz mit verschiedenen wichtigen Funktionen.

Ein weiteres, gerade im Bankenumfeld sehr zentrales Thema ist Datensicherheit, für die Samsung Knox sorgt. Die Plattformlösung ist ein integraler Bestandteil der mobilen Endgeräte und schützt sensible Daten auf mehreren Ebenen. Die Samsung-Lösungen im Digital-Center der Stadtsparkasse München erlauben aber nicht nur eine moderne Beratung, sondern kommen auch auf eine gute Total Cost of Ownership (TCO), betont Samsung. „Durch das Verfolgen einer Mobile-Only-Strategie in Verbindung mit unserer DeX-Technologie können sich im Vergleich zum Einsatz von Desktop-PCs auch nennenswerte Kostenvorteile ergeben, was die Soft- und Hardwarebeschaffung sowie die Geräte-Verwaltung angeht,“ sagt Sascha Lekic, Director IT & Mobile Communication B2B bei Samsung Electronics.