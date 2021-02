Der ZU720TST ist laut Optoma der weltweit erste 7.000 Lumen Kurzdistanz WUXGA Laserprojektor mit Festlinse. Dabei bringt das Gerät die wichtigsten Funktionen und Vorteile seines Vorgängers mit, bietet aber gleichzeitig eine Kurzdistanz-Alternative. Als erster seiner Art ist der ZU720TST 4K- und HDR-kompatibel und verfügt über ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 für lebensechte Bilder und leuchtende Farben.

Der DuraCore-Projektor verfügt zudem über ein festes, telezentrisches Objektivdesign mit voll motorisiertem Lens-Shift und 1,26-fachem motorisiertem Zoom und Fokus. Damit will Optoma die gleiche Flexibilität wie Lösungen mit Wechselobjektiven zu einem erschwinglichen Preis verfügbar machen. „Der ZU720TST ist ideal für einfache Ein-Personen-Installationen und brilliert in Bereichen, in denen der Platz oder die Zugänglichkeit begrenzt sein kann“, sagt James Fursse, Technical Product Manager bei Optoma.

Hauptmerkmale des ZU720TST:

Native WUXGA-Auflösung (1920 x 1200)

Helligkeit: 7.000 ANSI-Lumen

Kontrastverhältnis: 1.000.000:1 bei aktiviertem extremen Schwarz

Farbe: HDR-Kompatibilität

Projektionsverhältnis: 0,75-0-0,95:1

DuraCore-Laser mit bis zu 30.000 Betriebsstunden (Eco-Modus)

Bildgröße: Bis zu 300″

Flexible Installationsfunktionen – 1,26-facher Zoom, 24/7-, 360-Grad- und Porträtmodus-Betrieb, integriertes Edge-Blending, Warping, vollmotorisierter Lens-Shift und Vier-Ecken-Korrektur

Anschlüsse: 3x HDMI, HDBaseT, VGA, 3D Sync in und out, 12V Trigger, LAN, RS-232 Steuerung und 2x 10W Lautsprecher

Mit seiner Vielseitigkeit soll der ZU720TST auch in komplexen Installationen überzeugen. Der Projektor kann in einem Abstand von etwas mehr als einem Meter von einer Wand oder einer Projektionsfläche an der Decke montiert werden, was eine nahtlose Aufstellung ermöglicht. Die optische Einheit ist IP5X-zertifiziert und für den 24/7-Betrieb geeignet. Dabei wiegt der Projektor nur 12,7 kg – Optoma zufolge etwa halb so viel, wie ähnliche Produkte auf dem Markt. Der ZU720TST ab sofort über autorisierte Händler und Distributoren verfügbar.