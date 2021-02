Die neue Serie an LCD-Laser-Projektoren PT-MZ880 von Panasonic, die bei den AVID 2021 in Lindlar erstmals vorgestellt wurde, ist ein Update der PT-MZ770-Serie. Laut Hersteller kombinieren die neuen Modelle hervorragende Bildqualität, eine problemlose Einrichtung und ein umweltfreundliches Design in einem Gerät und sollen sich ideal für immersive Erlebnisse an Veranstaltungsorten wie Museen eignen. Die drei Projektoren der Serie kommen mit unterschiedlicher Helligkeit: PT-MZ880 (8.000 lm), PT-MZ780 (7.000 lm) und PT-MZ680 (6.000 lm).

Zu den Highlights der Serie gehört die integrierte Edge-Blending-Funktion, die nahtlos zusammengesetzte große Bilddarstellung ermöglicht. Die Projektoren werden außerdem mit dem kommenden Panasonic Ultra-Short-Throw-Zoomobjektiv für Zero Offset Projektionen kompatibel sein, das ab Herbst 2021 erhältlich sein soll. Der Energieverbrauch der neuen Serie fällt Panasonic zufolge rund 20 Prozent niedriger als bei den Vorgängermodellen aus. Der waschbare Eco-Filter und die ausfallsichere Multi-Laser-Treibereinheit ermöglichen geschätzt 20.000 Stunden wartungsfreien Betrieb.

Die Projektoren sind mit Crestron Connected, Art-Net DMX und PJLink kompatibel und 4K-Inputfähig. Des weiteren unterstützen sie die Panasonic Multi-Monitoring & Control Software mit optionaler Frühwarnfunktionen, welche die Geräteverwaltung verbessern und die Systemzuverlässigkeit erhöhen soll. Über die Smart Projector Control App kann das On-Screen-Display-Menü auch im Standby-Modus über kompatible Smartphones und Tablets abgerufen und gesteuert werden.

Erhältlich sein werden die Projektoren der PT-MZ880-Serie laut Panasonic ab Mai 2021.