Der neue Markenauftritt von PPDS bringt erste strategische Änderungen mit sich: der Displayhersteller gründet das „internationale Key Account Management Programm“ (IKAM). Das Team aus derzeit vier Experten wurde explizit geschaffen, um Kunden mit einer multinationalen Präsenz an mehreren Standorten rund um den Globus eine nahtlose Projektabwicklung über einen einzigen Support-Kontakt zu bieten. Einer dieser Experten ist der erfahrene AV-Vertriebsspezialist Frank Trossen, der künftig die neu geschaffene Position des International Key Account Directors bei PPDS übernimmt.

Trossen wird von der Amsterdamer Zentrale des Herstellers aus arbeiten. Sein Fokus liegt auf Collaboration-Lösungen wie Philips Digital Signage, Videowalls, LED-Displays und Pro-TVs, vor allem – aber nicht ausschließlich – für die Bereiche Unternehmen, Einzelhandel und Bildung. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse in der AV-Branche. In seiner 20-jährigen Karriere hatte Trossen bereits leitende Positionen und Direktorenposten bei Tripleplay/ONELAN, NEC und Promethean inne. Bei PPDS soll er das neue globale Kundenmanagementprogramm mit Fokus auf den vertikalen Unternehmensmarkt leiten. In der Position berichtet er direkt an den Vice President EMEA Franck Racapé.

Globale Lösungen aus einer Hand

Das neue IKAM-Team unterstützt den frischen Ansatz, den PPDS zusammen mit seinem neuen Markenauftritt gestartet hat: nachhaltige, ganzheitliche und globale Lösungen aus einer Hand. Derzeit arbeiten Trossen und das Team aufgrund von Pandemieeinschränkungen von zu Hause aus und betreuen bereits eine große Anzahl internationaler Projekte, unter anderem in EMEA, Nord- und Südamerika und APAC.

Trossen kommentiert seinen Start bei PPDS wie folgt: „Während einer Pandemie in ein Unternehmen einzusteigen ist nicht ideal, aber das Team hier bei PPDS hat uns herzlichst willkommen geheißen. In den letzten rund zehn Jahren habe ich beobachtet, wie PPDS von einem Neueinsteiger zu einem führenden Lösungsanbieter und Disruptor gewachsen ist. Dies ist kein Unternehmen, das sich gerne zurücklehnt und seine bisherigen Erfolge bewundert. Und die Pipeline für 2021 schürt meine Begeisterung nur noch mehr.“