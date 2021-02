Mit Theresa Sternbach und Philip Haubner unterstützen seit Anfang Februar zwei ausgewiesene Profis im Bereich Media Sales und Marketing das Gewista Führungsteam rund um CSO Andrea Groh. Sternbach, neue Head of Sales, verfügt über langjährige Berufserfahrung und ein exzellentes Netzwerk in der Medienbranche. Zuletzt war sie als Branchenleiterin für Handel & Marke sowie für den Verkauf von Sonderprojekten bei der Kronen Zeitung zuständig. Davor war sie Head of Media Sales beim Red Bull Media House und Senior Sales Managerin bei Epamedia.

Haubner ist Marketingprofi und war zuletzt bei Österreichs größtem Sportportal LAOLA1 tätig, bei dem er seit 2006 die Position des stellvertretenden Marketingleiters innehatte und für die Marken LAOLA1.at und LAOLA1.tv verantwortlich zeichnete. Im Februar 2012 wurde ihm schließlich die Marketing- und PR-Leitung der LAOLA1 Multimedia GmbH und all ihren Schwesternfirmen überantwortet. Mit seiner Erfahrung soll er künftig auch den Eventbereich der JCDecaux Tochter Gewista betreuen.