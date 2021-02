APG|SGA vertärkt seinen Bereich Advertising Market mit zwei neuen Key Account Managern verstärkt. Ab dem 1. Mai 2021 startet Marc Eberhart am Standort in Zürich, Vincenzo Meo ist bereits seit Januar in Bern für den Außenwerber tätig.

Marc Eberhart folgt auf Karima Ennebbali und arbeitete bereits mehr als zehn Jahre in verschiedenen Mediaagenturen, wo er insbesondere auch für den Einkauf von Out of Home-Medien verantwortlich zeichnete. Er verfügt über ein breites brancheninternes Netzwerk und großes Fachwissen über alle Medienbereiche. Die letzten zwei Jahre arbeitete der diplomierte Marketingmanager bei der Omnicom Media Group, wo er als Director OoH-Media und Radio tätig war.

Verkaufsprofi Vincenzo Meo war bereits in der Vergangenheit einmal bei APG|SGA tätig. Er trat im Januar die Nachfolge von Benjamin Grandjean an und verfügt über mehrjährige Erfahrung im Sales, die er sich unter anderem bei der BAZ, dem FC Basel, der SBB AG und zuletzt bei der Livesystems AG angeeignet hat. Meo ist innerhalb des Key Account Managements künftig für die Regionen Bern und die gesamte Romandie verantwortlich.