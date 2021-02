Innovation – Technologie – Design: Das sind die Markenwerte von SCOTT Sports, die auch in die architektonische Gestaltung des globalen Hauptsitzes im Schweizer Givisiez geflossen sind, der vor gut einem Jahr eröffnet wurde. Natürlich sollte auch die technische Ausstattung den innovativen Charakter des Unternehmens reflektieren. Und dem Trend folgen, dass moderne Arbeitsumfelder immer virtueller werden. SCOTT entschied sich für Digital Signage-Lösungen von Samsung, der das Projekt jetzt in einer Fallstudie vorstellte.

„Wer täglich hochinnovative Produkte kreiert, stellt auch höchste Ansprüche an die technische Ausstattung des Arbeitsumfeldes. Auch wenn wir physische Produkte verkaufen – wir wollen, dass unsere Inhalte auch virtuell optimal erlebbar sind“, sagt SCOTT Sports CMO Reto Aeschbacher. „Wir haben uns für Samsung entschieden, weil ich uns beide als Innovationsführer sehe. Höchste Qualität und der Wille, immer wieder Neues zu schaffen, sind für uns selbstverständlich“, ergänzt CEO Beat Zaugg.

Highlight am Firmensitz stellt eine eindrucksvolle, acht Meter breite LED-Wall der IF-Serie im eigens konzipierten Auditorium. Hier werden Produktpräsentationen und Sales-Meetings abgehalten –oder auch hybride Events produziert.

Nicht nur während einer globalen Pandemie ist es schwierig, viele Menschen an einem Ort zu versammeln. Auch in nächster Zukunft wird wohl weniger gereist werden. Videokonferenz-Calls und virtuelle Meetings erhalten dadurch einen neuen Stellenwert. Deshalb nutzt SCOTT sein Auditorium auch als TV-Studio. Hier produzierte Events wirken dank der LED-Wall hochprofessionell.

Die Samsung-Lösungen unterstützen den Sportartikelhersteller aber auch beim inzwischen ebenfalls oft virtuellen „Daily Business“. So wurden in den Meetingräumen neue Professional Displays der QM-Serie in 85″ und 65″ installiert. Im Eingangsbereich begrüßen zwei neue 55″ UHD Digital Signage-Screens die Besucher der Zentrale. Zuletzt bestückte Samsung noch die Cafeteria von SCOTT mit einer Videowall aus vier 55″-Displays. Damit zeigt sich das Unternehmen vorbereitet auf das ’neue Normal‘ der Arbeitswelt: hybrid und global vernetzt.