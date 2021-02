Sharp lädt heute, am 11. Februar, von 16 bis 17 Uhr gemeinsam mit Microsoft zum virtuellen Live-Event. Thema der Veranstaltung, die auf Microsofts Teams stattfindet, ist die Zukunft der Arbeit. Unter den Diskussionsteilnehmern befinden sich Branchenexperten und Kunden von Sharp mit unterschiedlichen Live-Vorträgen, Interviews und Q&A-Sessions. Die Gastreferenten kommen aus Deutschland, Großbritannien, Italien und den USA

Die Registrierung für das Event ist hier möglich.



Jason Cort, Director of Product Planning and Marketing bei Sharp, hält eine Keynote zur aktuellen Sharp-Studie, die die Auswirkungen der Pandemie auf Prioritäten und Erwartungen von Angestellten an ihren Arbeitsplatz thematisiert. Für die Studie wurden mehr als 6.000 Büromitarbeiter in Europa befragt. Weiterhin erläutert die Expertin für Organisationspsychologie Viola Kraus, wie die Generation Z die neuen Möglichkeiten des agilen Arbeitens für sich nutzt und was ältere Mitarbeiter von den jungen Kollegen lernen können.

Zudem steht eine Live-Podiumsdiskussion inklusive Q&A-Session mit den Hauptsprechern sowie weiteren Teilnehmern auf der Agenda, darunter Patrick Bouvet, Regionalexperte von Microsoft, Gary Bailer, Senior Product Manager von Sharp Visual Solutions aus den USA, sowie Pietro Olioso, Architekt, Dozent und Repräsentant der Generation Z, der bereits in der Vergangenheit bei Diskussionen von Sharp zum Thema „Future of Work“ mitgewirkt hat.

Virtuelle Zusammenarbeit beim Kölner Taschenspezialisten Fond of

Mathias Heinz, Leiter IT bei Fond of in Köln, berichtet darüber, welche Erfahrungen das Unternehmen mit agilem Arbeiten gemacht hat und wie das Windows Collaboration Display von Sharp seine Teams sowohl im Homeoffice als auch im Büro unterstützt. Mithilfe des Windows Collaboration Display lassen sich Konferenzräume mit intelligenten Funktionen versehen, die auf der integrierten IoT-Technologie sowie dem Abonnement-Service Synappx WorkSpaces von Sharp basieren. Die Displays sind seit Ende 2019 bei Fond of im neuen, zukunftsweisenden Bürogebäude „The Ship“ in Köln-Ehrenfeld im Einsatz.

Chris Parker, Senior Product Manager Sharp Visual Solutions, erklärt: „Wir leben seit rund einem Jahr mit einer globalen Pandemie. In dieser Zeit haben sich viele Unternehmen, Experten und Angestellte mit den Möglichkeiten des agilen Arbeitens auseinandergesetzt. Moderne Technologien bilden hierfür die Basis und schaffen die Grundvoraussetzungen für Zusammenarbeit. Wo persönlicher Austausch in der aktuellen Situation nicht möglich ist, bilden Technologien eine Brücke und schaffen virtuelle Präsenz. Sharp ist stolz, hier einen Beitrag zu leisten: Mit unserem weltweit ersten zertifizierten Windows Collaboration Display helfen wir Angestellten im Büro und im Homeoffice sich schnell und unkompliziert auszutauschen und auch unter den aktuellen Bedingungen reibungslos zusammenzuarbeiten.“