NEC MESSAGE Essential (ME), NEC MESSAGE Mainstream (M) und NEC MESSAGE Advanced (MA) – Das sind die Bezeichnungen der drei neuen Serien, die Sharp/NEC für Einzelhandel und Unternehmen auf den Markt bringt. Die Large Format Displays (LFD) verfügen über eine offene, modulare Infrastruktur und lassen sich über optionales Computing-Zubehör je nach Bedarf beliebig erweitern. „Anwender wünschen sich Digital Signage-Lösungen, die mehr Flexibilität, einfachere Kontrolle und reibungslose Integration bieten. All das bietet das NEC MESSAGE Display Line-up“, so Martin Lienau, Product Manager für LFD bei Sharp/NEC.

Drei Serien für jeden Anwender

ME-Serie (Essential)

Die ME-Serie kombiniert einen professionellen Funktionsumfang mit einem attraktiven Preispunkt. Die Displays eignen sich ideal für den Einstieg in Digital Signage, insbesondere für Anwender mit kleinerem Budget – etwa im Einzelhandel, Fast Food-Bereich, für Museen und KMU. Ein USB-MediaPlayer ist ab Werk für die unkomplizierte Wiedergabe von Signage-Inhalten integriert. Die Modelle lassen sich im Hoch- oder Querformat installieren und schaffen bis zu 18 Stunden im Dauerbetrieb.

M-Serie (Mainstream)

Die M-Serie ist an professionelle Anwender im Unternehmensbereich adressiert. Die Displays verfügen über ein schlankes, modernes Design und ein helles, entspiegeltes Panel. Sie wurden speziell für den 24/7-Dauerbetrieb entwickelt, sind leistungsstark und eignen sich laut Hersteller ideal für den Einsatz in Besprechungsräumen, für Signage-Anwendungen in Freizeiteinrichtungen sowie im anspruchsvollen Einzelhandel und im Hochschulbereich.

Die Displays können optional mit dem NEC MediaPlayer oder dem leistungsstärkeren Intel Smart Display Module bestückt werden. Damit sind Anwender bestens für die intuitive Erstellung von Digital Signage-Inhalten und die Medienwiedergabe in Echtzeit bei gleichzeitig herausragender Bildqualität gerüstet. Für Anwendungen in den Bereichen Werbung, Infotainment und in Besprechungsräumen lässt sich die M-Serie je nach Bedarf flexibel um nützliche Funktionen erweitern.

MA-Serie (Advanced)

Die MA-Serie fasst die High-End Lösungen des MESSAGe Line-ups für die professionelle Bilddarstellung. So lassen sich diese Displays für eine naturgetreue Farbwiedergabe präzise kalibrieren. Das Panel verfügt über Wide Colour Gamut, SpectraView Engine-Technologie und 8K-Signalverarbeitung. Teil des modularen Konzepts der Displays ist das integrierte SDM-Modul, das eine intuitive Erstellung und Bereitstellung von Digital Signage-Inhalten ermöglicht. Ausgestattet mit einem integrierten Audioverstärker, Multi-Bild-Modus und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten – darunter ein Videoausgang – bietet die MA-Serie vielseitige Funktionalität für Corporate Signage, repräsentative Anwendungen im Einzelhandel oder in Kontrollräumen und Leitständen.

Weitere Informationen zum NEC MESSAGE Line-up gib es hier.