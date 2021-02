Erst Anfang November hat Bio-Lebensmittelhändler Tegut in Fulda seinen ersten Teo-Markt eröffnet – jetzt wurde Nummer 2 angekündigt. Voraussichtlich noch diesen Februar eröffnet in der Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf eine weitere der Mini-Filialen. Thomas Stäb, Leiter Vertrieb Convenience-Märkte freut sich sehr darüber, dass der ‚Teo-Zug‘ so schnell Fahrt aufnimmt: „Wir haben bei der Vorstellung des ersten Teo-Marktes im November ja bereits angekündigt, sehr kurzfristig weitere Standorte im Großraum Fulda erschließen zu wollen. Mit Rasdorf sind wir uns sehr zügig einig geworden.“

Der neue Teo wird nahe der VIA REGIA aufgestellt, einem Bürger- und Freizeittreff, der von der Stark GbR betrieben wird. Die beschäftigt sich bereits seit Jahren intensiv mit dem Thema Nahversorgung. Vor zehn Jahren baute Stark das ehemalige Stall- und Scheunengebäude zum Treffpunkt mit einem Fleischerei- und Bäckerfachgeschäft samt angegliedertem Bistro- und Cafébetrieb aus. Und jetzt auch mit einem modernen Mini-Supermarkt. Wie der Vorgänger ist Teo gerademal 50qm groß, setzt auf digital gesteuerte Selbstbedienung und bargeldloses Bezahlen und ist rund um die Uhr zugänglich. Die Kleinstfiliale soll die bestehende Infrastruktur ergänzen und auch die Attraktivität Rasdorfs steigern.

Weitere Märkte sind geplant, allerdings lässt sich Tegut noch nicht in die Karten blicken, in welchem Umfang. Die Expansionsstrategie für die Teo-Märkte sei noch in Arbeit, schreibt Tegut in einem Kommentar unter der Mitteilung zur zweiten Filiale.