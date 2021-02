In Frankfurt am Main eröffnet die Telekom nach zweimonatiger Umbauzeit mit über 360 Quadratmetern ihren neuen Flagship Store. Das ist – nach Stuttgart im September – ein weiterer Flagship Store im neuen Erlebniskonzept. Durch das neue Welcome Konzept mit persönlichem Concierge und erlebnisorientiertem Loungebereich, in welchem Kunden bei einem Getränk Telekom-Angebote ausprobieren können, lädt der Shop zum Verweilen und Ausprobieren ein.

An „Erlebnisinseln“ können die Möglichkeiten digitaler Konnektivität, wie beispielweise per Smartphone einen Drachenflug steuern, oder MagentaGaming ausprobiert werden. Im Flagship Store Frankfurt wurde ein Kooperationskonzept zwischen Apple und Telekom umgesetzt, das ein erweitertes Apple Sortiment präsentiert. Zudem bieten zwei speziell ausgebildete „Apple Master“ eine umfangreiche Beratung rund um das Apple Portfolio in perfekter Ergänzung zum Konnektivitätsportfolio der Telekom.

Aus Digital Signage-Sicht bleibt es auch im neuen Telekom Flagship bei bekannten Touchpoints. Das CMS kommt weiterhin von MDT, Displays primär von Samsung.

Design trifft auf Nachhaltigkeit

Das neue Design zeichnet sich laut Telekom durch hohe Flexibilität und Nachhaltigkeit aus: der Strom im Flagship Store kommt zu 100 Prozent aus nachhaltigen Quellen. Im Flagship Store werden außerdem aufbereitete und erneuerte „We Care“ Smartphones angeboten.

Farblich geht der neue Shop an der Zeil neue Wege: Statt der bisherigen hellen Töne, dominiert jetzt an Decke und Boden ein anthrazit Ton. Dadurch sollen die Produkte und die Farbe Magenta besser zur Geltung kommen und die Orientierung im Shop einfacher werden. Das neue Shopdesign wird aktuell deutschlandweit in allen Shops und im Handel ausgerollt, wofür die Telekom Deutschland ihre jährliche Bauressource verdoppelt hat. Der Flagship Store in Frankfurt am Main ist der 100. im neuen Design.

„Wir sind sind schon sehr gespannt, ob die nächste Entwicklungsstufe unseres Shopkonzeptes bei den Verbrauchern in Frankfurt ebenso gut ankommt wie in Stuttgart. Wir werden schrittweise in ganz Deutschland die Shopoberfläche umbauen, um die Menschen mit den Möglichkeiten der Digitalisierung zu verbinden“, sagt Karin Kranz, Leiterin Retail Design Telekom Deutschland.

Neue Services und Event-Angebote

Die Beratung im Telekom Shop soll für die ganze Familie zum Erlebnis werden. Am neuen Kids Corner kann der Nachwuchs künftig während des Beratungsgesprächs der Eltern mit Spielen, kindgerechten Disney+ Programmen oder mit einem Selfie mit lebensgroßen Disney Figuren seine Freunde beeindrucken. An der neuen RepairBar werden defekte Smartphones sofort repariert.

„Mit dem neuen Shopkonzept erweitern wir die Rolle der Telekom Shops von einem reinen ‚Point of Sale‘ hin zu einem ‚Point of Experience‘, an dem Kunden über Live Vorführungen und Events zu den Möglichkeiten von digitalen Lösungen der Telekom inspiriert werden“, sagt Bijan Esfahani, Leiter Telekom Shops bei der Telekom Deutschland. „Ganz im Sinne unseres Markenversprechens ‚Erleben, was verbindet‘“.