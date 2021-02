Seit gut einem Jahr rüstet Let’s DoIt seine Werkzeugfachmärkte in Österreich im Rahmen eines neuen Digital Retail Store-Konzepts zu modernen Omnichannel-Märkten um. Das Ladenbaukonzept von Umdasch The Store Makers setzt auf viele digitale Touchpoints wie etwa Virtual Shelfs und große Digital Signage, unterstützt durch Technologie von Softwareentwicker Grassfish. Auch ein ganz aktueller Trend wird in den Märkten bedient: Click & Collect. Let’s DoIt implementierte den Service, welcher den Kunden ermöglicht, ihre online bestellten Produkte direkt beim Store abzuholen, allerdings mit Kniff – die Abholung ist auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.

Dem Betreiber der Märkte war es nämlich wichtig, die professionelle Zielgruppe wie EPUs, Handwerker und Firmen anzusprechen. Diesen ist es oft nicht möglich, während der Arbeitszeit Werkzeuge und Arbeitsmittel einzukaufen. Eine unkomplizierte Möglichkeit Produkte zu bestellen und direkt beim Store auch außerhalb der Öffnungszeiten abzuholen wurde im Sinne einer „unattended“ Click & Collect-Lösung gesucht.

Das Prinzip funktioniert ähnlich wie die Abholstationen der Post: Let’s DoIt richtete Abholzonen an seinen Standorten ein. Nach der Online-Bestellung erhält der Kunde einen Code, der über einen Sensor vor Ort eingelesen wird und die Abholung freigibt. So können Handwerker auch bequem nach der Arbeit – außerhalb der Öffnungszeit – ihre Werkzeuge und Materialien direkt beim Store abholen und müssen nicht auf eine Lieferung warten. Der Pilot wurde am Standort Hartberg erfolgreich realisiert. Im Rahmen des Roll-Outs des erwähnten neuen Store-Konzepts könnte der Service auch in den anderen modernisierten Filialen umgesetzt werden.

Store-Konzept wird weiter ausgerollt

Von den bestehenden Let’s DoIt 40 Standorten in Österreich wurden die ersten vier bereits als Omnichannel-Werkzeugfachmärkte eröffnet. Zudem laufen aktuell die Projekte und Vorbereitungen für acht Standorte, die in den nächsten 15 Monaten realisiert werden sollen. Bis 2025 sind insgesamt 25 der Let’s DoIt 4.0 Stores geplant. Mit welchen smarten Retail-Lösungen die Märkte aufwarten, haben wir bereits in einem anderen Artikel beleuchtet: