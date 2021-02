Nach der Ankündigung die InfoComm 2021 auf Oktober zu verschieben, bestätigt ISE-Chef Mike Blackman, dass die Integrated Systems Europe weiterhin vom 1. bis 4. Juni 2021 an ihrem neuen Standort in der Fira, Barcelona, stattfinden wird.

Wie die ISE in einem offenen Brief an Aussteller und Fachbesucher am Donnerstagnachmittag mitteilte „ist sich die ISE bewusst, dass es weiterhin Herausforderungen geben wird“, Das Organisationsteam steht im Kontakt mit der Regierung und den zuständigen Gesundheitsbehörden, um die Situation ständig zu überwachen.

Mike Blackman hat in den vergangenen Tagen vor Ort in Barcelona wichtige Vertreter der Stadt, des Landes und der Messegesellschaft getroffen. „Niemand von uns kann vorhersagen, wie die Situation im Juni aussehen wird, aber wir sind zuversichtlich, dass im zweiten Quartal 2021 die Welt zu einer neuen „Normalität“ zurückkehren wird, in der Impfstoffe in vielen Ländern der Welt schnell geliefert werden.“, so Mike Blackman im Statement.

„Wir verstehen, dass unsere Aussteller und Partner Verpflichtungen eingehen müssen, die Kosten verursachen werden, und wir möchten sie nicht unnötig belasten. Aus diesem Grund werden wir diese Entscheidung bis zum 1. März treffen, falls die Umstände unsere Fähigkeit beeinträchtigen, eine Präsenzveranstaltung durchzuführen und wir gezwungen sind, dieses Element der ISE abzusagen.“

Zum aktuellen Stand meldet die ISE über 37.000 m² gebuchte Ausstellungsfläche und knapp 700 Aussteller. Das entspricht in etwa 3/4 der Vorjahresmesse 2020.

Nächste Woche wird die Online-Registrierung der Besucher eröffnet, und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Branche in der zweiten Jahreshälfte wieder an die Arbeit gehen möchte. Das Feedback einer aktuellen Kundenbefragung zeigt, dass die Branche sich darauf freut, sich zu treffen, sobald es die Situation zulässt. Zurzeit wird die Befragung aktualisiert, um die aktuelle Stimmung sowohl bei unseren Ausstellern als auch bei den Besuchern zu messen.