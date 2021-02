Nachdem die InfoComm letztes Jahr erstmals vollständig virtuell stattfand, soll 2021 wieder eine Präsenzmesse abgehalten werden. Der Termin, ursprünglich 12. bis 18. Juni, wurde jetzt verschoben. Neuer Termin für die AV-Show ist der 23. bis 29. Oktober. Der Veranstaltungsort bleibt das Orange County Convention Center in Orlando.

„Wir haben uns verpflichtet, der Branche eine sichere Plattform und Show zu liefern. Darum haben wir von Anfang an alternative Termine für die InfoComm in Betracht gezogen. Nach aktuellem Stand ist die Wahrscheinlichkeit, eine absolut sichere Messe für alle Aussteller und Besucher durchzuführen im Oktober einfach höher“ begründet David Labuskes, CEO von AVIXA, die Entschiedung in einem Brief an die Branche. „Es fällt uns nicht leicht, den Termin zu verschieben. Die ganze Gemeinschaft der AV-Branche kann es kaum erwarten, wieder Präsenzmessen zu besuchen. Darum hoffen wir aber auch auf Verständnis.“

Der Termin im Oktober sei schlicht besser in Bezug auf einige für die Großveranstaltung entscheidende Faktoren wie die Verfügbarkeit von Impfstoffen oder die Reisebeschränkungen. „Wir sind uns auch bewusst, dass die Verschiebung eine Lücke in unserem traditionellen Juni-Terminplan hinterlässt“, schreibt Labuskes weiter, „Wir werden weiterhin Programme, Schulungen und andere Möglichkeiten anbieten, die unsere Community zusammenbringen, Geschäfte ermöglichen und zum Networking anregen.“

Zum Abschluss versichert Labuskes nochmals, das Integrated Systems Europe (ISE) und InfoComm 2021 alles tun werden, um sichere und sinnvolle Veranstaltungen in Barcelona im Juni und in Orlando im Oktober zu liefern. „Beide Events bleiben einzigartige Messen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für AV und besondere Experiences, auf die man sich freuen sollte.“

Die InfoComm Beijing fand letztes Jahr bereits Ende September wieder physisch statt (wir berichteten), natürlich ohne internationales Publikum. Bleibt zu hoffen, dass die Pandemie bald auch in anderen Breiten unter Kontrolle ist und die Messen stattfinden können. Bezüglich der ISE sprach invidis erst kürzlich mit Mike Blackman, der sich zuversichtlich zeigt.